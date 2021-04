Vendredi 2 avril, Tesla a annoncé ses chiffres de production et de livraisons effectués lors du premier trimestre 2021. Durant cette période, le constructeur automobile a affiché des résultats records avec presque 185 000 livraisons de véhicules électriques.

Tesla bat encore une fois son record de ventes

Doucement, mais sûrement, Tesla renforce sa position de leader sur le marché des voitures électriques. À travers un communiqué, l’entreprise a dévoilé un bilan plus que prometteur en ce début d’année avec un total de 180 338 Model 3 et Model Y produites pour 182 780 véhicules livrés. Du côté des Model S et Model X, nous pouvons constater une baisse des livraisons avec seulement 2020 voitures écoulées. Une situation logique étant donné que le constructeur automobile a dévoilé de nouveaux modèles récemment.

Face à cette situation, Tesla déclare « les nouveaux Model S et Model X ont également été exceptionnellement bien accueillis, avec de nouveaux équipements installés et testés au premier trimestre et nous sommes dans les premières étapes de la montée en puissance de la production ». De plus, l’entreprise souligne dans son communiqué : « Nous sommes encouragés par le bon accueil du Model Y en Chine et nous avançons rapidement vers la pleine capacité de production ».

Petite information à noter, la production de Tesla devrait grandement augmenter dans les prochains mois avec la construction de sa nouvelle Gigafactory à Berlin. Grâce à cette dernière, l’entreprise pourrait produire jusqu’à 500 000 véhicules supplémentaires par an.

Le marché des véhicules électriques en France

D’après le cabinet AAA Data, Tesla est aussi devant en termes de vente de véhicules électriques sur le marché français durant le premier trimestre 2021. En effet, l’entreprise d’Elon Musk aurait vendu 5 763 Tesla Model 3 vendues dans l’hexagone. Juste derrière, nous retrouvons la Peugeot e-208 avec 4 497 unités, la Renault Zoé (3 606) ou encore la Renault Twingo ZE (2 294) ou la Kia e-Niro (1 942).

Face à ses résultats de début d’année, Tesla semble être sur la bonne voie pour afficher une année record. En plus de cela, la société a récemment autorisé les citoyens américains à payer leur voiture électrique en bitcoins. Les consommateurs pourront ainsi acquérir une Tesla Model 3 pour « seulement » 0,91 bitcoin (43 800 euros) ou une Model Y Performance pour 1,46 bitcoin (70 000 euros).

Cependant, la folie Tesla pourrait se voir contrecarrer par le leader de l’automobile chinois : Zeelr. La société a en effet récemment annoncé la mise en production d’une série de voitures électriques haut de gamme visant afin de concurrencer l’entreprise américaine. Pour rappel, Tesla fait aujourd’hui 30 % de ses livraisons et 20 % de son chiffre d’affaires en Chine.