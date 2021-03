Plus tôt dans l’année, Tesla avait annoncé qu’il serait bientôt possible d’acheter ses véhicules en bitcoins (BTC). Chose promise, chose due. Dès maintenant, les clients américains de la firme peuvent bel et bien se payer une Tesla en utilisant cette cryptomonnaie à la popularité grandissante.

« Oui, vous pouvez maintenant acheter une Tesla en bitcoins »

C’est Elon Musk lui-même qui l’a annoncé sur son compte Twitter, ce mercredi 24 février 2021 : « Oui, vous pouvez maintenant acheter une Tesla en bitcoins ». Le PDG de l’entreprise explique dans un autre tweet que cette option n’est néanmoins disponible qu’aux États-Unis pour l’instant, mais qu’elle devrait être déployée à d’autres pays cette année.

Il conclut en précisant que « les bitcoins payés à Tesla seront conservés en tant que bitcoins, et pas convertis en monnaie fiduciaire ». Plus clairement, les bitcoins encaissés ne seront pas convertis en dollars, comme le font actuellement la plupart des commerçants et entreprises acceptant déjà cette cryptomonnaie.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Sur le site de Tesla, on en apprend davantage. Le constructeur automobile précise par exemple que les acheteurs intéressés devront payer l’équivalent en bitcoins du montant affiché en dollars, et qu’ils auront un temps limité (seulement 30 minutes) pour effectuer leur paiement. Une condition qui s’explique simplement. Le cours du BTC étant fluctuant, il se peut qu’au-delà de ce temps imparti, la valeur de la monnaie puisse venir à changer, et par conséquent, la valeur à payer également.

Combien vaut une Tesla en bitcoins ?

Bien évidemment, le prix d’une Tesla en bitcoins dépend du modèle choisi, mais aussi du cours du BTC. À l’heure où nous écrivons ces lignes, un bitcoin équivaut à 47 895,50 euros. L’année dernière, jour pour jour, un bitcoin valait « à peine » 6 264,16 euros.

En se basant sur le cours actuel, il faudrait ainsi 0,91 bitcoin pour acheter une Model 3 Autonomie Standard Plus (43 800 €), 1,46 bitcoin pour acquérir une Model Y Performance (70 000€), ou encore 2,50 bitcoins pour s’offrir la Model X Plaid (119 990 €).

Toutefois, et comme nous le soulignions précédemment, ces chiffres peuvent venir à évoluer en fonction du cours de la cryptomonnaie. Pour JP Morgan, le prix du bitcoin pourrait même venir jusqu’à atteindre 146 000 dollars dans un futur plus ou moins proche. Une projection particulièrement ambitieuse, qu’il n’est pas à prendre pour acquise puisque la valeur de cette cryptomonnaie pourrait tout aussi bien à venir chuter brutalement, comme ça a déjà été le cas par le passé.