Selon une enquête publiée par Bloomberg, Nintendo sortira une version plus sophistiquée de la Nintendo Switch vers la fin de l’année. Une manière audacieuse de rebondir sur l’incroyable succès que la firme a connu en 2020, en partie dû à la pandémie de Covid-19.

Rivaliser avec Sony et Microsoft

En effet, le dernier bilan trimestriel de la firme nippone est excellent ; elle a enregistré ses meilleurs revenus depuis 2008. À l’instar de toute l’industrie du gaming, l’activité de Nintendo a été boostée par les mesures de confinement entreprises à travers le monde, mais également grâce aux sorties de jeux au succès retentissant, Animal Crossing en tête. L’éditeur doit toutefois faire face à une très rude concurrence depuis la fin 2020 avec la commercialisation des consoles nouvelle génération de Sony et de Microsoft, la PlayStation 5 et la Xbox Series X, car la Switch vient quant à elle de souffler sa quatrième bougie.

Si le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a nié l’arrivée d’une nouvelle console « dans un avenir proche », plusieurs sources ont confirmé à Bloomberg que la nouvelle Nintendo Switch entrerait en production au mois de juin et devrait être commercialisée pour les vacances de fin d’année, logiquement la meilleure période pour sortir une console.

Un écran OLED made in Samsung

D’après le média, la nouvelle itération de la Switch disposera d’un écran OLED 720p rigide de 7 pouces (la Switch possède actuellement un écran de 6,2 pouces et la Switch Lite, de 5,5 pouces) conçu par Samsung. Ce modèle pourra également supporter les résolutions en 4K lorsqu’il sera branché à une télévision, de quoi répondre aux plaintes des développeurs qui rencontraient des difficultés à cause des différences entre la version des jeux sur télévision et sur l’écran intégré de la console.

« La sortie d’une version plus haut de gamme de la console Switch avec un écran OLED et la prise en charge des graphiques 4K pour la saison des vacances 2021 pourrait amener les ventes de la société au-dessus du consensus pour l’année fiscale se terminant en mars 2022 et prolonger le cycle de vie de la plateforme Switch de nombreuses années encore », expliquent des analystes de Bloomberg.