Le lundi 1er février 2021, Nintendo a dévoilé que son chiffre d’affaires trimestriel a considérablement augmenté grâce à la COVID-19 et aux confinements à travers le monde. De multiples entreprises comme Twitch et Facebook Gaming ont également été impactées positivement. Ces dernières ont vu le nombre d’heures de visionnage doubler depuis le début de la pandémie avec notamment des jeux vidéo Nintendo en tête de liste. Sans oublier Blizzard et Steam qui ont vu le nombre de téléchargements augmenter considérablement.

24 millions de consoles vendues sur le dernier trimestre 2020

Ce dernier trimestre 2020 fut bénéfique pour Nintendo qui a réussi à vendre plus de 24 millions de consoles à travers le monde. Les deux premiers trimestres de l’année dernière ont permis quant à eux de vendre 12,5 millions de consoles seulement. Les chiffres cumulent les ventes liées à la Nintendo Switch ainsi que la Nintendo Switch Lite. L’année dernière, à la même période, Nintendo avait vendu seulement 17,7 millions de consoles. Depuis sa sortie, l’entreprise nippone a vendu près de 80 millions de consoles. Pour rappel, cette dernière dépasse le nombre de ventes de la 3DS et 2DS.

Un chiffre d’affaires qui bondit grâce aux célèbres franchises de jeu vidéo

Afin de compléter son incroyable chiffre d’affaires, Nintendo peut compter sur ces différentes franchises de jeux vidéo comme Animal Crossing, Super Mario et Pokémon. En ce qui concerne les franchises comme Mario et Pokémon, ces dernières ont permis à Nintendo de récolter près de 376,6 milliards de yens soit près de trois milliards d’euros d’avril à décembre 2020. Une augmentation de 37% par rapport à 2019 à la même période.

Animal Crossing : New Horizons est un succès indéniable puisque le jeu s’est vendu à plus de 22,4 millions d’exemplaires (chiffres d’août 2020). D’ailleurs, Nintendo s’est associé à ColourPop afin de lancer une marque de maquillage inspirée du jeu. Une marque de vêtement virtuelle a également été créée par Valentino et Marc Jacobs. Les objets en jeu sont entièrement gratuits pour les personnes qui possèdent l’abonnement au Nintendo Switch Online. D’autres jeux arrivent également à sortir du lot grâce à une forte demande comme Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario 3D All-Stars.

Une année de tous les records pour Nintendo

Nintendo a vu son chiffre d’affaires augmenter grâce à la pandémie de la COVID-19, d’autres constructeurs et développeurs ne s’en sortent pas aussi bien. La fin de l’année 2020 est de bon augure pour Nintendo. L’entreprise nippone prévoit de réaliser plus de 400 milliards de yens de chiffre d’affaires, soit 3,16 milliards d’euros pour le premier trimestre 2021. De janvier 2020 à mars 2020, la firme avait récolté plus de 2,04 milliards d’euros. Si cette tendance se poursuit, Nintendo bénéficierait d’une augmentation de 43% de son chiffre d’affaires. Des résultats qui auraient pu augmenter davantage grâce au parc d’attractions sur le thème de Mario à Osaka qui devait ouvrir le 4 février 2021. La COVID-19 vient bouleverser les plans de l’entreprise, la zone géographique où se situe le parc est en état d’urgence sanitaire, l’obligeant à rester fermé le temps que la situation s’améliore.