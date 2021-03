Epic Games continue d’étendre son empire. Le studio à l’origine de Fornite et propriétaire de l’Unreal Engine a annoncé le rachat de Tonic Games Group, maison-mère du studio Mediatonic à qui l’on doit le hit « Fall Guys ».

Fall Guys, un succès qui attise la convoitise

Si vous vous intéressez aux jeux vidéo, il est impossible que vous soyez passé à côté du phénomène Fall Guys. Dès sa sortie au mois d’août 2020, ce titre a connu un succès fulgurant aussi bien auprès des joueurs que des streamers. Il faut dire que sa recette est redoutablement efficace : un univers coloré, des personnages attachants et maladroits, un gameplay aussi simple que compétitif et qui se base sur le système du battle royale… Tous les éléments étaient réunis pour faire de ce jeu un hit. Et bien que sa popularité se soit estompée à mesure du temps, Fall Guys a tout de même récemment dépasser la barre symbolique des 10 millions de joueurs, toutes plateformes confondues.

Il n’en fallait pas plus pour attirer l’attention d’Epic Games. Bien décidé à construire un empire vidéoludique, le studio à l’origine de Fortnite a récemment fait le rachat de Tonic Games Group, maison-mère du studio Mediatonic, lui-même créateur de Fall Guys.

Si les détails financiers de cette opération n’ont pas été dévoilés, Tim Sweeney, fondateur et PDG d’Epic Games, a expliqué dans un communiqué que « Epic Games est investi dans la construction du métaverse, et que Tonic Games partage ce même objectif ». Le créateur de Fornite estime ainsi que les talents créatifs du groupe fraîchement acquis permettront de « contribuer à la construction de ce futur ».

Notons par ailleurs qu’Epic Games a promis de continuer à faire prospérer Fall Guys : « Pour les fans des Fall Guys, votre gameplay ne change pas et Epic continuera à investir pour faire du jeu une expérience formidable pour les joueurs de toutes les plateformes. Vos haricots colorés préférés continueront de trébucher dans le chaos sur PC, PlayStation, et bientôt Nintendo Switch et Xbox ».

Epic Games construit son empire brique par brique

Grâce à l’impulsion apportée par le succès de Fornite, Epic Games est désormais à même d’étendre son empire dans le domaine vidéoludique. Le studio n’hésite d’ailleurs plus à faire une multitude d’acquisitions pour parvenir à cet objectif, et le rachat de Tonic Games Group n’est qu’une étape supplémentaire sur son chemin.

Un chemin commencé il y a plusieurs années déjà, avec le rachat de Psyonix qui lui a permis de mettre la main sur Rocket League. En septembre 2020, c’est l’acquisition de SuperAwesome, spécialiste de la kid-tech, qui était signée par Epic Games. Plus récemment, le créateur de Fortnite a également fait l’acquisition de Rad Game Tools, un acteur historique dans le monde du jeu vidéo notamment à l’origine de Bink Vidéo et de l’outil de compression Oodle.

Manifestement, Epic Games voit les choses en grand, et le rachat d’un centre commercial pour en faire son QG en est d’ailleurs la preuve matérielle concrète. Une vision ambitieuse à laquelle le studio n’est pas le seul à croire puisqu’en juillet 2020, Sony n’a pas hésité à investir 250 millions d’euros dans la firme.