Epic Games, studio américain à l’origine de Fortnite et de l’Unreal Engine, vient de faire une nouvelle acquisition importante, rapporte Axios : celle de SuperAwesome, société spécialisée dans les outils améliorant la sécurité et l’expérience de navigation des mineurs sur Internet.

Epic Games s’offre SuperAwesome

SuperAwesome est une société qui s’est spécialisée dans le développement d’outils permettant d’améliorer la sécurité des plus jeunes utilisateurs sur la toile. Le plus connu d’entre eux est la plateforme Kids Web Services (KWS) qui permet aux développeurs d’intégrer plus facilement dans leurs produits des fonctionnalités de sécurité à destination des enfants, de répondre aux normes RGPD, ou encore de proposer des publicités adaptées aux plus jeunes.



Grâce à ses différents outils, SuperAwesome a pu s’attirer des partenaires emblématiques telles que LEGO, Hasbro ou encore NBC Universal. Au total, ce seraient ainsi 500 millions de mineurs qui auraient pu profiter des expériences servies par SuperAwesome, sans même le savoir.

De toute évidence, ce large savoir-faire dans le domaine kid-tech a fait de l’oeil à Epic Games. En effet, le studio américain qui pèse aujourd’hui plusieurs millions d’euros grâce à son hit Fortnite, a décidé de racheter 100% de la société.

Si le montant de cette acquisition n’a pas été révélé, on sait d’ores et déjà que SuperAwesome préservera l’ensemble de ses effectifs au Royaume-Uni et qu’elle continuera de fonctionner comme une entreprise indépendante. Aussi, elle conservera son portefeuille client actuel, et développera l’ensemble de ses produits et projets futurs avec le soutien d’Epic Games.

Faire d’Internet (et des jeux d’Epic Games) un endroit plus sûr pour les enfants

À l’heure où Internet est devenu le terrain de jeu préféré des enfants, différents régulateurs à travers le monde font de leur sécurité une priorité, et Epic Games semble l’avoir bien compris. En acquérant SuperAwesome, le studio américain s’assure de pouvoir offrir à ses clients des produits sûrs pour les plus jeunes, un argument de vente qui pèsera très certainement de plus en plus dans la balance dans les années à venir. Todd Rowe, vice-président et directeur général d’Epic, conclut : « Pour les parents, c’est l’assurance que s’ils utilisent les produits Epic, il y aura un niveau de qualité constant en termes de sécurité des enfants« .

De son côté, Dylan Collins, cofondateur et PDG de SuperAwesome, s’enthousiasme : « Internet n’a jamais été conçu pour les enfants, nous avons donc lancé SuperAwesome pour faciliter au maximum la création d’expériences numériques sûres et respectueuses de la vie privée pour les enfants du monde entier. Le partenariat avec Epic Games nous donne la possibilité de tenir cette promesse à une échelle qui n’aurait tout simplement pas été possible par nous-mêmes. Nous sommes fiers et ravis de travailler ensemble pour rendre Internet plus sûr pour les enfants ».