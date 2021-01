Le 8 janvier 2021, Epic Games a officiellement annoncé le rachat de Rad Game Tools, une société de développement à l’origine de Bink Vidéo ou de l’outil de compression Oodle, des produits présents dans pas moins de 25 000 jeux. Rad Game Tools est un acteur historique dans le monde du jeu vidéo et Epic Games voit en ce rachat une opportunité d’asseoir un peu plus sa position de leader sur le secteur du jeu vidéo.

Rad Game Tools : le spécialiste de la compression

Une acquisition quelques jours seulement après l’annonce du rachat d’un centre commercial à Cary, en Caroline du Nord, pour élaborer un nouveau QG. Epic voit les choses en grand. Rad Game Tools est une entreprise de l’ombre. Bien qu’à l’origine de nombreux produits extrêmement connus, les joueurs ne connaissent pas forcément son nom.

Jeff Roberts, fondateur et CEO de Rad, revient sur le rachat de son entreprise et explique : « notre travail avec Epic Games remonte à plusieurs décennies, et unir nos forces est une étape naturelle étant donné notre alignement sur les produits, la mission et la culture ».

Cette acquisition s’inscrit très clairement dans le cadre du développement de l’Unreal Engine 5. Rad Game Tools est un spécialiste de la compression et ses technologies seront directement intégrées dans l’Unreal Engine pour que les développeurs de jeux vidéo puissent en profiter. Bink, Oodle, Telemetry, Granny 3D et Miles Sound System sont des outils de développement de l’ombre, peu connus du grand public, mais qui sont indispensables au bon fonctionnement des jeux vidéo.

Un rachat pour accélérer le développement de l’Unreal Engine

Les équipes d’Epic Games et de Rad Game Tools se connaissent bien et entretiennent de bonnes relations. Les deux sociétés collaborent ensemble depuis des années. De telles relations ont permis une acquisition apaisée. On peut lire dans le communiqué de presse d’Epic Games que : « Rad Game Tools continuera de travailler avec ses partenaires de l’industrie du jeu, du cinéma et de la télévision, avec son équipe de vente et de développement commercial qui maintient et vend des licences pour ses produits à des entreprises de tous les secteurs – y compris celles qui n’utilisent pas Unreal Engine ».

Vous l’aurez compris, Rad Game Tools ne va pas se mettre uniquement au service de l’Unreal Engine d’Epic Games mais continuera de garder ses activités annexes. Cependant, ce rapprochement va sans aucun doute permettre aux produits comme Bink ou Oodle d’être bien mieux intégrés à l’écosystème d’Unreal. Epic Games travaille dur pour faire d’Unreal le moteur de développement le plus puissant graphiquement, mais aussi le plus fluide du marché.