Le Triangle Business Journal rapporte qu’Epic Games a racheté un centre commercial de 35 hectares pour en faire son nouveau QG et accueillir ses centaines d’employés.

Le Cary Towne Center se trouve à seulement 6 kilomètres du QG actuel de l’éditeur de jeux vidéo, situé dans la ville de Cary en Caroline du Nord. Epic Games explique qu’une fois les travaux terminés, le site comprendra des espaces de loisirs ainsi que des bureaux. Le centre commercial a été acquis pour 95 millions de dollars auprès de ses anciens propriétaires, Turnbridge Equities et Denali Properties, qui l’avaient racheté en 2019 pour 31 millions de dollars. Leur plan initial était de partager l’espace entre des bureaux et des commerces. On ignore encore si Epic Games prévoit de suivre ces plans. Dans un communiqué, la firme affirme :

« Epic prévoit de commencer le développement de son nouveau siège social cette année et l’entreprise continuera à être basée à son emplacement actuel sur Crossroads Boulevard en attendant. Epic est fier d’avoir choisi Cary depuis plus de 20 ans et s’est immergé dans la communauté, en recrutant souvent sur place et dans les universités voisines, au fur et à mesure que l’entreprise se développe et prend de l’ampleur ».

Pour rappel, Epic Games est un poids lourd de l’industrie du jeu vidéo avec le développement de la plateforme Unreal Engine mais surtout de Fortnite, le jeu de battle royale phare sorti fin 2017. « Nous sommes extrêmement fiers qu’Epic ait choisi d’installer son nouveau siège mondial chez Cary, et nous apprécions grandement que l’entreprise reconnaisse les actifs existants de Cary ainsi que le potentiel illimité de la région pour ses activités en pleine croissance », a déclaré le maire de la ville, Harold Weinbrecht.

Cet été, Epic Games a effectué une levée de fonds impressionnante de plus de 17 milliards de dollars. L’éditeur s’est également illustré dans un autre domaine en piégeant Apple et Google, puis en les poursuivant en justice pour dénoncer la taxe de 30% prélevée lors des achats in-app de leur magasin d’applications respectif. En attente d’un jugement, Fortnite est supprimé de l’App Store jusqu’au procès qui l’opposera à Apple.