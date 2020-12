Un conflit oppose actuellement les équipes de Joe Biden et Twitter. Le réseau social ne souhaiterait pas transférer les abonnés des comptes @POTUS, @FLOTUS, et consorts lors le passation de pouvoir, le 20 janvier. C’est pourtant ce qui avait été fait pour l’investiture de Donald Trump.

En prenant cette décision, Twitter gâche un peu la fête aux prises de fonctions de Joe Biden. En effet, rien que le compte @POTUS administré actuellement par les équipes de Trump dépasse les 33 millions d’abonnés. Celui de la Première dame, @FLOTUS, compte un peu plus de 16 millions d’abonnés. On comprend aisément toute la frustration du cabinet de Biden.

In 2016, the Trump admin absorbed all of President Obama's Twitter followers on @POTUS and @WhiteHouse — at Team 44's urging.

In 2020, Twitter has informed us that as of right now the Biden administration will have to start from zero. https://t.co/wj1R02SmiK

— Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) December 22, 2020