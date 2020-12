Pour la première fois de son histoire, l’Epic Games Store accueille une application qui n’est pas liée à l’univers des jeux vidéo. Il s’agit de Spotify, le célèbre service suédois de streaming musical. Avec cette intégration, la maison-mère de Fortnite marque définitivement son ambition de transformer son store en magasin d’applications généraliste.

Jusqu’à présent, l’Epic Games Store était exclusivement dédié à la distribution de jeux vidéo, domaine de prédilection de la firme à l’origine de l’Unreal Engine. Une situation qui a changé le 17 décembre dernier avec l’intégration de Spotify. En effet, il est désormais possible pour les utilisateurs du monde entier de télécharger gratuitement l’application du service de streaming musical depuis le launcher de l’Epic Games Store ou directement depuis son site.

Spotify is now available on the Epic Games Store!

Discover new music and podcasts while you game. Listen to the songs you love and enjoy music from all over the world.@SpotifyNews 🎶 https://t.co/93l6jP1HXA pic.twitter.com/d8CFHnXIDw

— Epic Games Store (@EpicGames) December 17, 2020