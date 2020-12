Est-ce que vous avez testé les conversations filetées sur Twitter ? Si non, dépêchez-vous d’y jeter un coup d’œil car elles n’existeront bientôt plus. Le réseau social a annoncé dans un tweet du 3 décembre l’arrêt de la fonctionnalité ainsi que la fermeture de son application expérimentale Twttr qui servait de plateforme de tests à ces conversations filetées. Cette nouvelle mise en page disponible depuis quelques mois avait pour objectif d’aider les internautes à savoir qui répond quoi à qui, dans le cadre d’une conversation. Cependant, d’après le retour des utilisateurs, elle rendait la lecture encore plus compliquée qu’avant.

Twttr, l’application d’expérimentation, ferma dans 30 jours

Suivre une conversation Twitter sans être perdu, c’est aujourd’hui tout un art. L’un des exemples les plus représentatifs reste à ce jour l’échange entre le PDG du réseau Jack Dorsey et la journaliste Kara Swisher en janvier 2019. On s’en souvient comme peut-être l’interview la plus compliquée à suivre. Non pas dans le fond, mais dans la forme. Depuis, l’entreprise a fait plein de petits tests sur le meilleur moyen d’afficher une conversation jusqu’à la dernière solution à date : la conversation filetée. Pour que cette solution soit la plus optimale possible, Twitter avait développé un concept intéressant : impliquer les utilisateurs dans la phase de création, à travers Twttr. Disponible depuis 2019, après avoir rempli un formulaire d’adhésion, l’application permettait de tester les prototypes, les commenter et aider les développeurs à les améliorer jusqu’à ce qu’ils soient prêts à intégrer la « vraie » application Twitter.

Some learnings:

*the new look made convos harder to read & join – we’re exploring other ways to make this easier.

*you want more context about who you're talking to – we're working to add this.

*you want more control – we’re iterating on our convo settings.https://t.co/UzS08x4Jcf — Twitter Comms (@TwitterComms) December 3, 2020

Cette idée peut paraître logique. Pourtant, elle ne fait pas partie intégrante des processus de tests dans les entreprises. Habituellement, quand on veut sortir un nouveau produit, on le teste d’abord en interne avant de proposer des A/B tests à petite échelle. Selon des études, on considère que 5 personnes interrogées permettent de faire ressortir 95% des réponses. Avec Twttr, tout le monde (ou presque, les places étant limitées) pouvait donner son avis et ça c’est chouette ! Certes, cela devait engendrer des tonnes de data à analyser pour Twitter mais c’était aussi l’occasion de fidéliser les utilisateurs en montrant que leur avis compte. Si bien que Twttr était devenu presque plus populaire que Twitter !

La conversation reste l’un des défis de Twitter

Si les conversations filetées n’ont pas eu une espérance de vie très longue, Twitter n’en tourne pas pour autant la page de ce défi de taille : rendre les conversations plus fluides et claires pour tous. De nouveaux tests devraient être réalisés directement sur l’application Twitter. On croise les doigts pour qu’ils trouvent une nouvelle solution !

Quant à l’application expérimentale Twttr, elle ne sera plus active à la fin du mois. Ceux qui ont des identifiants ne pourront plus s’y connecter. Cependant, la société n’exclut pas de la réutiliser plus tard pour tester d’autres types de produits. En effet, un réseau social, c’est comme une langue vivante : ça ne cesse de bouger, de se transformer et de s’améliorer. Chaque semaine voit son lot de nouveautés entre des nouvelles fonctionnalités (les Fleets, par exemple) ou encore des outils pour lutter contre les fléaux actuels comme la désinformation ou le harcèlement. Or, tous ces outils passent obligatoirement par une phase de test, alors pourquoi pas sur Twttr ?