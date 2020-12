Voilà qui risque de devenir la règle durant les prochaines années. Warner Bros vient d’annoncer que tous les films prévus au cinéma pour 2021 sortiront simultanément sur la plateforme de streaming HBO Max. Une stratégie pour attirer de nouveaux utilisateurs à un moment de l’histoire où les salles de cinéma sont clairement désertées…

Les films Warner Bros prévus pour 2021 sortiront sur HBO Max

Les grandes plateformes de streaming bénéficient de la chute brutale de la fréquentation des cinémas depuis plusieurs mois… Warner Bros le sait et c’est pour cette raison que le studio avait déjà annoncé le mois dernier que « Wonder Woman 1984 » sortirait simultanément sur HBO Max et dans les cinémas américains. Aujourd’hui, la société va plus loin et précise que tous les films prévus pour 2021 subiront le même sort. C’est une stratégie que Disney a également décidé d’adopter il y a quelques semaines : tout miser sur le streaming. Nous avons notamment assisté à la sortie du film Mulan sur Disney+ et le futur Pixar Soul, sortira également sur la plateforme de streaming.

Du côté de Warner Bros, voici les films qui sont concernés : « Godzilla vs. Kong », « Mortal Kombat », « In the Heights », « Space Jam » : A New Legacy », « The Suicide Squad », « Dune », la préquelle des « Sopranos », « The Many Saints of Newark » et « The Matrix 4 ». Warner Bros a également précisé que les dates de sortie initiales pourraient changer. Tous ces films seront donc disponibles sur HBO Max pendant un mois, en 4K Ultra HD et HDR, sans frais supplémentaires. De quoi inciter très certainement de nouveaux utilisateurs à rejoindre la plateforme.

L’industrie cinématographique n’a pas d’autre choix

Alors qu’au début de la pandémie, de nombreux tournages ont été stoppés, à mesure que la crise sanitaire s’étendait, les studios ont compris qu’ils ne pouvaient plus se permettre de retarder les choses indéfiniment. Les tournages ont repris, dans des conditions particulièrement compliquées. L’annonce de Warner Bros est un véritable changement pour cette industrie. Bien que cette décision ne couvre que les sorties cinématographiques prévues pour 2021, cela pourrait tout de même induire des changements durables dans le monde du cinéma.

Jason Kilar, CEO de WarnerMedia, a déclaré que : « après avoir examiné toutes les options disponibles et l’état projeté de la diffusion cinématographique tout au long de 2021, nous sommes arrivés à la conclusion que c’était la meilleure façon pour l’activité cinématographique de WarnerMedia de naviguer dans les 12 prochains mois. Plus important encore, nous prévoyons de proposer aux consommateurs 17 films remarquables tout au long de l’année, en leur donnant le choix et le pouvoir de décider comment ils veulent profiter de ces films ».