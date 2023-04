Dès le 20 avril, les abonnés Canal+ pourront retrouver l’ensemble du contenu de la plateforme de streaming Apple TV+ sans frais supplémentaires. Tout cela est possible grâce à un partenariat stratégique pluriannuel signé par Apple et par la chaîne française cryptée et privée Canal+, le 13 avril 2023.

Le catalogue d’Apple TV+ débarque sur MyCanal

Comme précisé dans un communiqué de presse conjoint, « L’intégralité des nouveaux abonnés Canal+ bénéficieront également d’Apple TV + inclus dans leur offre, à compter de leur souscription. L’ensemble des contenus d’Apple TV + pourra être visionné directement sur myCANAL et dans l’univers Canal+ des décodeurs des partenaires et des décodeurs Canal+ ». Les personnes déjà abonnées à Canal+ pourront y avoir accès également puisque MyCanal sera mis à jour afin d’y inclure le contenu Apple TV+.

Sur Twitter, Canal+ a informé ses abonnés qu’il ne sera pas possible d’avoir accès à l’ensemble de ses contenus sur l’Apple TV+. L’accord est donc unilatéral puisque les contenus Canal+, eux, restent uniquement disponibles sur MyCanal. Si une personne souhaite obtenir l’application Apple TV+, elle sera obligée de la télécharger et souscrire à un abonnement Apple TV+.

La consommation ne sera pas encore disponible sur votre application Apple TV+, tout sera directement disponible via CANAL+ (décodeurs ou myCANAL). Si vous souhaitez consommer directement sur l’application Apple TV+ il vous faudra souscrire à un abonnement Apple TV+ auprès d’Apple — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) April 13, 2023

De son côté, Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, a montré sa satisfaction dans un tweet. « De Scorcese à Scott, d’Aniston à Pitt, de Green à Cassel, Apple TV + réunit les plus grandes stars de la planète. Elles méritaient la plus belle des expositions » affirme le dirigeant. Il évoque un « accord historique » qui mettra en valeur les productions cinématographiques possédées par le service de streaming de la firme de Cupertino.

Aujourd’hui, @Canalplus a signé avec @Apple un accord historique et pluri-annuel. Dès le 20 avril, tous les abonnés @canalplus auront accès aux contenus de @AppleTVPlus sans surcoût, et directement dans myCanal. De Scorcese à Scott, de Aniston à Pitt, de Green à Cassel,… pic.twitter.com/MMMlBD73NZ — Maxime Saada (@maxsaada) April 13, 2023

Un partenariat qui devrait durer plusieurs années

L’arrivée du catalogue Apple TV+ sur MyCanal survient trois mois après que Canal+ ait réussi à récupérer celui d’OCS. Son propriétaire, Orange, a décidé de se recentrer sur ses activités historiques tout en faisant des économies. Déficitaire d’environ 500 millions d’euros, l’opérateur français a fait le choix de se séparer de son bouquet streaming en le revendant au groupe de Vincent Bolloré qui détenait déjà 33 % du capital.

Pour Variety, le vice-président senior des services d’Apple, Eddy Cue, a déclaré qu’il ne s’agissait pas seulement d’un accord temporaire pour booster son service de streaming en France. « Ce n’est pas une promotion et ce n’est pas une chose ponctuelle. C’est une chose qui va durer durant de nombreuses années et, espérons-le, quelque chose qui dure pour toujours ».

En s’associant à Canal+, la marque à la Pomme cherche à se rapprocher du public français. Le SVOD d’Apple a déjà séduit près de 25 millions d’abonnés payants, mais rien n’indique qu’il a réussi à séduire bon nombre d’abonnés hors des États-Unis.