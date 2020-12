Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les constructeurs automobiles européens ont vendu plus de voitures électriques que jamais : 500 000. C’est un pas de plus vers l’abandon des carburants fossiles pour l’industrie automobile. En tout, ce sont plus d’un million de voitures électriques et hybrides qui ont été vendues sur 18 marchés européens au cours de cette année 2020.

Bientôt la fin des moteurs thermiques en Europe ?

Selon les données recueillies par Schmidt Automotive Research, les ventes de voitures entièrement électriques explosent pour plusieurs raisons. Il y a d’un côté le durcissement des règles de la part des autorités en matière d’émissions de gaz carbonique et de l’autre, la demande croissante des consommateurs. Au fil des années, ces derniers semblent inciter les constructeurs automobiles à dépenser des milliards d’euros pour développer de nouveaux modèles, avec une autonomie toujours plus grande.

Certains pays ont décidé d’imposer es règles très strictes en la matière. C’est par exemple le cas du Royaume-Uni qui a annoncé que la vente de voitures neuves fonctionnant uniquement à l’essence ou au diesel sera totalement interdite en 2030. En revanche, la vente de voitures hybrides sera encore légale jusqu’en 2035. La France et la Norvège prévoient également, à terme, d’interdire la vente des véhicules équipés de moteurs à combustion.

Les gouvernements poussent à l’achat de voitures électriques

Même si les chiffres de cette année 2020 vont dans le bon sens, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Cette année, 13,3 millions de véhicules ont été vendus en Europe… La grande majorité des voitures vendues sont donc des véhicules qui fonctionnent à l’énergie fossile. Désormais, les constructeurs automobiles vont chercher à vendre davantage de voitures électriques, car si ce n’est pas le cas, ils s’exposeront à de lourdes amendes.

Selon Matthias Schmidt, un analyste du marché basé à Berlin : « cette année, les constructeurs se sont livrés à une course effrénée pour atteindre les nouveaux objectifs d’émissions moyennes de CO2 de leurs parcs automobiles. Aussi, il y a eu la volonté des gouvernements d’augmenter les achats grâce aux incitations fiscales de plus en plus intéressantes au cours de la pandémie de coronavirus ».

Aujourd’hui, l’Allemagne produit plus de voitures électriques que la Californie. Une région du monde qui est pourtant le berceau de ces technologies. Volkswagen, le plus grand constructeur automobile mondial en terme de volume, a fait fort en lançant son dernier véhicule baptisé ID.3. Cette petite citadine est devenue en octobre le véhicule électrique le plus populaire d’Europe. Cette augmentation rapide des ventes de voitures électriques signifie que l’Europe peut rivaliser avec la Chine pour devenir le plus grand marché mondial de voitures électriques et hybrides.