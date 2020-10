Plusieurs grandes entreprises technologiques américaines ont déjà décrété que leurs équipes devront travailler depuis leur domicile jusqu’à l’été 2021. C’est au tour de Dropbox de rejoindre le mouvement. L’entreprise vient d’annoncer qu’elle allait rendre le télétravail permanent, même après la fin de la pandémie de Covid-19.

Le télétravail devient la norme chez Dropbox

Dropbox a publié un article sur son blog sur lequel nous pouvons lire ceci : « le travail à distance sera désormais la principale manière de collaborer pour tous les employés de Dropbox, même après la pandémie de Covid-19 ». Voilà qui est dit. Le télétravail devient donc la norme. Pour les employés qui doivent absolument se voir pour collaborer, l’entreprise met à disposition des « Dropbox Studios » à San Francisco, Seattle, Austin et Dublin.

Parmi les grands noms de la tech qui ont également décidé de faire du télétravail une nouvelle norme dans la manière de collaborer : Facebook a décidé d’étendre sa politique de télétravail jusqu’à juillet 2021. Uber est sur la même longueur d’onde avec un encouragement à télétravailler jusqu’à juin 2021. Enfin, Google a également annoncé que ses équipes seront en télétravail au moins jusqu’à l’été 2021 et probablement encore après.

La culture d’entreprise des géants de la tech facilite cette transition

Chez Dropbox le télétravail sera au moins obligatoire pour ses 2 800 employés jusqu’à juin 2021 et fortement recommandé après cette date fatidique. La société a déclaré que : « nous aurons des lieux dédiés dans tous les endroits où nous avons actuellement des bureaux, pour accueillir nos employés s’ils en ont vraiment besoin. Nous pourrons également mettre à disposition d’autres espaces à la demande dans d’autres zones géographiques, pour recevoir des clients ».

À ce propos, nous avons justement échangé avec Thibaut Champey, directeur général France de Dropbox pour Culture Numérique, le podcast de Siècle Digital. L’occasion justement d’échanger sur le sujet du télétravail et de la responsabilité de Dropbox comme outil digital en période de télétravail. On comprend mieux comment la culture d’entreprise de Dropbox lui a permis de plutôt bien gérer cette période si particulière.

Le télétravail semble être une option de plus en plus envisagée par les grandes entreprises du monde et son caractère « permanent » a l’air également de prendre de l’ampleur. Selon Mark Zuckerberg, 50% des employés du monde travailleront à distance au cours de la prochaine décennie. Sans cette pression d’aller dans un bureau tous les jours, certains habitants de San Francisco ont choisi de quitter la région pour trouver un lieu d’habitation plus abordable et plus grand. Le même phénomène a lieu en France à Paris.