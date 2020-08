La démarche d’Uber vient emboîter le pas d’autres géants de la tech qui s’étaient positionnés sur le sujet ces dernières semaines. Au mois de mai, Jack Dorsey, CEO de Twitter, envoyait un email à ses employés pour expliquer que le télétravail pourra être permanent. Quelques jours plus tard, Mark Zuckerberg révélait lors d’une visioconférence interne que 95% des salariés de Facebook était en télétravail. Et d’affirmer que la tendance irait vers un télétravail permanent pour la moitié des effectifs d’ici 5 à 10 ans. Plus récemment, c’est Google qui étendait sa période de télétravail interne – déjà garantie jusqu’à fin d’année – à juin 2021. Uber s’ajoute donc à la liste. L’entreprise encourage le fait de rester à la maison, mais n’en fait pas une obligation. En cas de réouverture des bureaux d’ici à juin 2021, les employés seront les bienvenus.

Uber, un changement de cap et de nouvelles sources de revenus en vue

Trois ans après sa prise de fonction, le CEO d’Uber continue de marquer une rupture nette avec ce que proposait son prédécesseur Travis Kalanick en terme de leadership. L’annonce du télétravail généralisé de Dara Khosrowhahi intervient après un mois de juillet dense en actualités pour le géant américain du VTC.

Début juillet, l’entreprise a continué à montrer des signes évidents d’une stratégie de diversification, partout dans le monde. En Amérique latine et au Canada, Uber sera un nouvel acteur de la livraison de courses alimentaires à domicile.

Il y a à peine trois semaines, c’est la société Routematch, spécialisée dans le développement de logiciels d’optimisation logistique qui faisait l’objet d’un rachat par Uber. Une acquisition illustrant la volonté de partir à la conquête du transport public.

Signe également de la poursuite de nouvelles sources de revenus, l’achat d’une licence auprès de Thames Clippers pour lancer une flotte de 20 bateaux. Uber Boat débarque donc sur la Tamise de Londres, et proposera aux habitants et touristes de la ville de réserver leur voyage fluvial sur l’application du géant américain.

Enfin, pas plus tard que la semaine dernière, nous vous parlions du lancement d’Uber Rent, service de location de voitures. La démarche se matérialisera par l’apparition d’un nouvel onglet “Location” dans l’application Uber, en bas de l’interface.