C’est sur son compte Twitter qu’Instagram a annoncé l’arrivée de trois nouvelles fonctionnalités pour Reels, le nouveau format qui fait les beaux jours du réseau social. Au programme : la possibilité de sauvegarder des audios, de partager des pages entières regroupant des contenus créés à partir d’une même musique, et de rechercher des sons grâce à de nouvelles catégories.

Au mois de juin 2020, Instagram lançait les tests de Reels en Allemagne, en France et au Brésil. Quelques mois plus tard, il était lancé dans 50 pays du monde. Depuis, il est devenu le nouveau format star du réseau social, qui continue de le développer à vitesse grand V avec notamment l’arrivée d’un onglet lui étant entièrement dédié.

Manifestement bien décidé à profiter de cet élan de succès, Instagram a annoncé l’arrivée de trois nouvelles fonctionnalités pour Reels. La première d’entre elles, c’est la « Save Audio » qui offre la possibilité de sauvegarder des sons pour plus tard. La seconde, c’est la « Share Audio Pages » qui permet de partager en message privé des pages entières regroupant des contenus ayant été créés avec un même audio. Enfin, Instagram lance de nouvelles catégories dans l’Audio Browser pour permettre aux utilisateurs de parcourir des sons spécialement sélectionnés pour eux (« For You ») ou ceux qui marquent les tendances (« Trending »).



New Reels features 👀

🔉Save Audio → save sounds to create with whenever you want

🙋‍♀️ Share Audio Pages → share all the Reels that use a specific piece of audio over DM

🎶Audio Browser → search through new sections like For You and Trending pic.twitter.com/4lw1g2Vbrb

— Instagram (@instagram) October 8, 2020