Forte de son immense et incontestable succès, la fonctionnalité Reels a désormais le droit à son propre onglet dédié au sein d’Instagram, apprend-on ce mardi 29 septembre 2020 à travers un communiqué de presse officiel.

Au mois de juin, Instagram lançait une nouvelle fonctionnalité majeure au sein de sa plateforme. Baptisée « Reels », celle-ci visait alors un but précis : concurrencer directement le réseau social phare du moment, TikTok, qui compte déjà plus de 2 milliards de téléchargements. Après quelques semaines de tests réussis, notamment en France, la fonctionnalité était d’abord déployée en Inde, avant d’être plus largement lancée dans 50 pays à travers le monde au mois d’août.

Aujourd’hui, elle passe un nouveau cap important dans sa jeune histoire, avec l’arrivée d’un onglet lui étant entièrement dédié au sein des versions françaises et allemandes du réseau social. Dans son communiqué de presse, Instagram explique : « Avec Reels, Instagram propose une surface d’expression supplémentaire et ambitionne ainsi d’offrir un éco-système complet permettant à ses utilisateurs d’exprimer librement toute l’étendue de leur créativité. »

Pour rappel, le 3 septembre 2020, Adam Mosseri, patron d’Instagram, annonçait déjà l’arrivée d’un onglet dédié à Reels pour le marché indien : une décision qui traduisait alors la volonté du réseau social de s’imposer comme plateforme dominante dans le pays, alors que l’application TikTok y a été bannie. De toute évidence, cette ambition semble désormais s’exporter au-delà des frontières du sous-continent, pour commencer à établir sa stratégie sur le marché européen.

Au-delà de son aspect stratégique permettant de concurrencer TikTok,créatifs et uniques. Le réseau social explique : « En offrant désormais un espace dédié au format Reels depuis la page d’accueil, Instagram encourage toujours davantage le talent, la créativité et le partage des créateurs de contenus autour de ce nouveau format de courtes vidéos ».

Et c’est justement là, l’une des clés du succès d’Instagram : en proposant continuellement de nouveaux formats et de nouveaux outils créatifs, le réseau social réussi à suffisamment se renouveler pour continuer de maintenir l’attention de ses utilisateurs. Le succès de Reels est une nouvelle fois la preuve de l’efficacité de cette recette : son arrivée a fait place à des contenus inédits sur la plateforme, offrant en même temps de nouvelles opportunités importantes aux créateurs. Instagram connaît la danse, et il continue de la mener de façon magistrale.