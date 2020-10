Alibaba assure que son cloud sera désormais la principale activité, annonce le PDG de l’entreprise, Daniel Zhang. Dans un discours prononcé mercredi, il a qualifié la technologie de « moteur de croissance », mais a déclaré que le monde est à une époque charnière de l’ère du cloud mondial. Ce genre d’opportunité ne se présente qu’une fois par génération, assure-t-il.

Le cloud computing d’Alibaba a connu la plus forte croissance ces dernières années, puisqu’il s’est développé en dehors de la Chine. Entre juin et septembre, les recettes provenant du cloud ont augmenté de 58,5%, atteignant 1,5 milliard d’euro. Cependant, il ne contribue encore qu’à 8% des revenus totaux du géant chinois.

25 milliards d’euros d’investissements pour Alibaba Cloud

Alibaba est le deuxième acteur du cloud computing en termes de revenus dans la région Asie-Pacifique, derrière Amazon, selon Synergy Research. Au niveau mondial, l’entreprise chinoise se situe derrière Amazon, Microsoft et Google.

Elle a affirmé qu’elle investira 25 milliards d’euros dans le cloud au cours de trois prochaines années. Il s’agit d’une somme conséquente que le géant chinois a bien voulu investir grâce à la hausse du télétravail depuis le début de la pandémie de Covid-19.

« Le géant chinois de la technologie veut regarder au-delà de la Chine et de l’Asie du sud-est pour maintenir les niveaux de croissance actuels, mais cela reste difficile de pénétrer les marchés occidentaux en raison de la politique et de la perception envers les données », a déclaré Howard Yu, professeur de gestion et d’innovation à l’IMD Business School, en Suisse.

5 000 recrutements d’experts à l’international

L’activité de cloud computing d’Alibaba va recruter 5 000 des meilleurs experts internationaux des technologies d’ici 2021. « Le projet de transformation du commerce numérique en Chine, initialement prévu pour durer de trois à cinq ans, devrait maintenant être accéléré pour être achevé en un an », affirme Jeff Zhang, le président d’Alibaba Cloud Intelligence.

Ainsi, Alibaba pourrait, grâce à son investissement massif, gagner de nombreux clients au niveau mondial, ce qui pourrait à terme faire de l’ombre aux actuels leaders. La société a en outre renforcé ses capacités pour mettre de l’avant le téléapprentissage ainsi que les activités en ligne.