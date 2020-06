Le groupe Alibaba a confirmé, le 9 juin 2020, qu’il recrutera 5 000 employés. Cette annonce a eu lieu quelques semaines après le projet ambitieux d’investir 28 milliards de dollars dans son système cloud. Cette décision sera appliquée au cours des 10 prochains mois. Les futurs employés couvriront différents secteurs de l’entreprise.

Création de 5 000 emplois en 10 mois

Créée en 2009, Alibaba Cloud a connu une croissance dynamique et compte aujourd’hui des centres de données dans répartis dans 21 régions. Le groupe continue sa campagne pour le développement du cloud et prévoit de recruter les meilleurs experts internationaux des technologies du cloud et du traitement des données d’ici 2021. « Le projet de transformation du commerce numérique en Chine, initialement prévu pour durer de trois à cinq ans, devrait maintenant être accéléré pour être achevé en un an », affirme Jeff Zhang, le président d’Alibaba Cloud Intelligence.

Lancement des initiatives destinées à lutter contre le Covid-19

En mars dernier, le groupe chinois a décidé d’investir un budget supplémentaire dans son installation cloud d’ici 2021. Il s’agit d’une somme faramineuse que le groupe chinois a bien voulu financer grâce à la multiplication du télétravail depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Selon le géant chinois, la demande en migration digitale est en plein développement sur tous les secteurs. Cette forte expansion des besoins en services numérisés est basée inévitablement sur le cloud. Ainsi, la société a renforcé ses capacités pour faciliter le téléapprentissage et les activités en ligne. Son pôle pour la recherche DAMO Academy a également développé de nouvelles méthodes pour aider les entreprises, les scientifiques et les équipes de soins dans leur combat contre le virus.

La solution semble tomber à point nommé à l’heure où la distanciation sociale est plus que jamais de rigueur. Il reste à vérifier si l’intérêt du projet sera toujours le même lorsque la situation sera revenue à la normale.