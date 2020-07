Les icônes sont incontournables dans le langage web. Ces petits pictogrammes permettent de traduire une action, un objet, un réseau social, un type de fichier et bien plus encore, de façon à ce que tout le monde puisse les comprendre simplement. Que ce soit pour des présentations, des applications, des sites ou tout autre projet web, il est primordial de les utiliser à bon escient pour faire entendre clairement votre intention. C’est pourquoi nous vous présentons aujourd’hui Icons8, une plateforme proposant plus de 133 000 icônes aux styles uniques. Avec ses outils de recherche, de personnalisation et de téléchargement avancés, Icons8 est bien plus qu’une simple base de données ou de ressources : c’est une véritable mine d’or pour trouver facilement et rapidement les icônes adaptées à vos projets.

Comment utiliser Icons8 ?

En 2018, nous vous parlions pour la première fois d’Icons8 ; depuis, la plateforme a bien évolué. À cette époque, elle proposait 85 000 icônes. Aujourd’hui, ce sont plus de 133 000 références qui y sont disponibles. Toutes proposent des styles uniques pour répondre au mieux à vos besoins et à votre charte graphique. Pour faire figure d’exemple, nous avons consulté la catégorie “Social Media” d’Icons8. Nous remarquons qu’une trentaine de packs d’icônes sont proposés pour cette seule rubrique, et tous présentent des styles différents : on y voit des icônes en noir et blanc, d’autres en couleurs, certaines dans un style “doodle” et d’autres encore se rapprochent davantage des logos officiels des réseaux sociaux.

Plusieurs solutions

Plusieurs moyens sont mis à votre disposition pour trouver facilement des icônes sur Icons8. En premier lieu, vous pouvez passer par la barre de recherche : tapez un mot-clé, cliquez sur entrer, et voilà ! Vous verrez apparaître toutes les icônes présentes sur le site qui correspondent à votre recherche.

Vous pouvez également consulter les icônes classées par catégories, comme nous l’avons fait dans l’exemple précédent avec “Social Media”. Au total, Icons8 en regroupe 56 différentes. Enfin, vous pouvez consulter les icônes classées selon leur style. Là encore, le choix est large et varié : au total, ce sont 33 styles de dessins différents qui sont proposés par Icons8.

Pour être sûr que les icônes sont adaptées à vos projets, Icons8 a mis en place un outil de personnalisation poussé : changez la couleur, ajoutez du texte, un fond, un contour… Tout est possible pour faire en sorte que vos icônes soient en parfaite adéquation avec votre charte graphique et vos besoins.

Un export facile

Icons8 pousse le détail jusqu’au moment du téléchargement. Vous pourrez choisir deux options différentes : télécharger directement l’icône en tant que fichier ou obtenir un code HTML pour l’intégrer directement à votre projet web. À noter que les icônes en 64 pixels et 96 pixels sont totalement gratuites, tant pour la version fichier que la version en code HTML. En revanche, si vous souhaitez vos icônes en tailles plus grandes, il faudra souscrire un abonnement de 19 dollars par mois.

Quelles alternatives Icons8 ?

Outre Icons8, il existe d’autres plateformes permettant de trouver des packs d’icônes adaptés à vos projets. Parmi elles, LineIcones qui propose plus de 2 000 icônes classées en 22 catégories différentes. Certaines d’entre elles sont gratuites, mais d’autres sont seulement disponibles pour les utilisateurs ayant souscrit à une formule payante. Il en existe trois différentes : la Starter est disponible à 29 dollars (au lieu de 59 dollars) et comprend une licence commerciale. La formule Business, quant à elle, est disponible à 69 dollars (au lieu de 236 dollars) et permet de profiter de 4 licences commerciales. Enfin, la formule Extented est disponible à 299 dollars (au lieu de 870 dollars) et offre un nombre illimité de licences commerciales.

FlatIcons propose également plus de 20 000 icônes réparties en 256 packs gratuits ou payants. Afin de visualiser les icônes proposées, chaque utilisateur peut télécharger jusqu’à 80 icônes gratuitement. Pour avoir accès à toutes les icônes proposées, il faudra payer 79 dollars. À noter qu’avec ce prix, vous profiterez de mises à jour gratuites à vie. Aussi, toutes les icônes sont disponibles aux formats AI, .EPS, .SVF, .PDF, et .PNG.

Enfin, Gradientify est un outil gratuit proposant un pack de plus de 400 icônes au format SVG et PNG. Petit plus non-négligeable : vous pourrez personnaliser les icônes avec des dégradés de couleurs. Un outil idéal pour créer des icônes qui collent à vos projets.