Le 30 décembre 2022, Samsung a annoncé officiellement la nomination de Hubert H. Lee à la tête de son équipe de conception des smartphones. L'homme était auparavant directeur du design chez Mercedes-Benz en Chine.

Samsung a un nouveau directeur du design

La division mobile de Samsung a un nouveau chef du design. Hubert H. Lee sera donc désormais responsable de la conception des produits les plus visibles de la marque, notamment les smartphones de la série Galaxy S. D'après le communiqué de presse officiel de Samsung, « ayant précédemment travaillé en tant que directeur du design chez Mercedes-Benz, Lee va apporter à Samsung plus de 20 ans d'expérience en matière de design et de direction artistique ».

Dans son nouveau rôle chez Samsung, Hubert H. Lee dirigera l'équipe qui est responsable de la création des produits Galaxy tels que la série S, la série Z, le Galaxy Tab, la Galaxy Watch et bien plus encore. Selon la direction de la marque, son point de vue unique et visionnaire contribueront à façonner de nouveaux produits et à apporter un vent de fraicheur à la gamme Samsung. Un porte-parole précise que « sa mission sera d'innover en s'appuyant sur la philosophie de la marque que nos utilisateurs connaissent et aiment ».

L'ancien directeur du design chez Mercedes-Benz précise que « Samsung est connu pour construire certains des plus beaux produits au monde, avec un design qui a transformé l'industrie du mobile. Je suis vraiment ravi de rejoindre une entreprise qui est à la pointe de l'innovation mobile et de diriger l'équipe chargée de créer de nouvelles expériences grâce à l'art du design ». Évidemment, il faudra attendre quelques mois avant de découvrir son travail pour qu'il laisse son talent s'exprimer chez Samsung.

Les prochains smartphones de la marque n'auront pas été pensés par Hubert H. Lee puisqu'il vient seulement d'arriver. Compte tenu de la façon dont les calendriers de développement des smartphones fonctionnent, Samsung a probablement déjà arrêté un design pour la gamme de 2024. Les fabricants de smartphones jouent la carte de la sécurité depuis plus d'une décennie côté design (malgré la sortie d'un smartphone pliable en 2019). Alors, Lee sera-t-il l'homme qui fera bouger les lignes ?

Selon certains observateurs, Hubert H. Lee pourrait faire pression pour que des modifications mineures mais significatives soient apportées sur le design design chez Samsung, un peu comme Evans Hankey l'a fait chez Apple après le départ de Jony Ive.