Au moment de la création d’un site ou d’une maquette, les designers et développeurs sont souvent en quête d’icônes. Il existe aujourd’hui un grand nombre de pack d’icônes à télécharger. Ces derniers sont parfois coûteux ou ne proposent pas de mises à jour (gratuites) des packs.

Plus de 500 icônes disponibles gratuitement

LineIcons est un site proposant un pack avec plus de 2000 icônes. La première version de LineIcons a été téléchargée plus de 30 000 fois. La V2 du pack, récemment mis en avant sur ProductHunt propose un pack d’icônes, complètement redessiné et amélioré. Pour un plus grand choix d’icônes, nous avons déjà présenté Flat Icons, un pack avec plus de 20 000 icônes entièrement personnalisables ou encore Gradientify, des icônes avec des dégradés de couleurs.

LineIcons se compose de plus de 2000 icônes réparties en 22 catégories, parmi lesquelles : Business, Technology, Design, Brands, Education, Food, Currency, Medical, Communication et bien d’autres. Dans la version Basique, on retrouve 514 icônes gratuites dont 60 nouvelles, et seulement la version Regular des icônes. Les fichiers AI ne sont pas disponibles, et il n’est pas possible de profiter du support par email. Par ailleurs, avec la version gratuite, les icônes peuvent être utiliser dans un but commercial ou personnel, mais l’attribution est requise, contrairement à la version PRO.

Une option payante pour profiter de plus d’icônes

LineIcons est un outil gratuit. Cependant, il existe aussi trois versions payantes.

Starter à 29 dollars au lieu de 59 dollars permet de profiter d’une licence commerciale pour un utilisateur. Business à 69 dollars et non 236 dollars, offre 4 licences commerciales. enfin Extended vendu à 299 dollars au lieu de 870 dollars permet de profiter d’un nombre illimité de licence commerciale. Ces versions payantes donnent accès à toutes les icônes, aux versions Regular et Light, mais aussi aux fichiers au format SVG, WebFonts, AI, PNG ou encore PDF. Les mises à jour sont par ailleurs gratuites et à vie !

À l’avenir LineIcons devrait proposer des plugins Figma, Sketch et Adobe XD.