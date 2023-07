Canva vient d’annoncer la signature de partenariats clés avec les maisons de disques Warner Music Group et Merlin. Ces nouveaux accords permettront à ses utilisateurs d’intégrer des clips musicaux dans leurs créations. Canva va ainsi devenir la première plateforme de conception graphique à offrir des fonctionnalités de musique commerciale en temps réel, explique-t-elle dans un communiqué.

La vidéo de plus en plus prisée sur Canva

En 2021, l’outil introduisait une suite d’outils gratuits dédiés à la création et au montage vidéo. Les exportations Canva utilisant des modèles TikTok ont plus que triplé au cours de la dernière année, tandis que le nombre de vidéos créées sur la plateforme a augmenté de 70 % sur la même période. Les nouveaux partenariats annoncés par cette dernière répondent à l’engouement des utilisateurs pour les pistes audio.

Dès l’automne, les bibliothèques musicales de Warner Music Group et de Merlin, seront accessibles aux clients de Canva Pro, Canva for Education, Canva for Nonprofit et certaines équipes utilisant Canva for Teams. Les utilisateurs pourront ainsi ajouter des chansons populaires dans des vidéos et des carrousels pour les réseaux sociaux, mais aussi dans des présentations et des vidéos de formation interne ou éducative.

Un plus pour les maisons de disque

« La musique est une expression fondamentale de la créativité et offre un point de départ inspirant pour de nombreuses personnes. Nous sommes ravis d’accueillir Warner Music Group et Merlin dans l’écosystème de Canva et sommes impatients de voir ce que des millions de fans de musique et créateurs de contenu vont concevoir en utilisant les musiques de leurs artistes préférés », commente Silvia Oviedo, chef de Contenu et Découvertes chez Canva.

En plus d’offrir une nouvelle palette de possibilités aux utilisateurs de Canva, ces partenariats vont permettre aux labels et artistes sous contrat avec les deux maisons de disque de faire connaître leur musique à des millions de personnes à travers le monde.

« Cette collaboration avec Canva offre à nos artistes de nouvelles possibilités pour accroître leur audience et engager leurs fans, tout en permettant aux créateurs de la plateforme d’enrichir leurs œuvres grâce à notre solide catalogue », assure Jessica Goldenberg, première vice-présidente de Warner Music Group chargée de la stratégie numérique et des activités commerciales.

Cette initiative offre une valeur ajoutée significative aux utilisateurs de Canva, leur offrant un éventail de ressources supplémentaires pour améliorer leurs projets et stimuler l’impact de ces derniers.