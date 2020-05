Au quotidien, vous êtes peut être à la recherche d”icônes pour illustrer une présentation, votre site web, vos landing pages et autres supports ! Il existe aujourd’hui de nombreux sites pour télécharger des icônes en HD et en avoir suffisamment pour répondre à vos besoins. Il faut aussi parfois prendre un abonnement pour profiter des mises à jour etc. Aujourd’hui je vous propose de découvrir Flat Icons. Flat Icons c’est 265 packs d’icônes, soit plus de 20 000, dans 17 styles différents et surtout avec des mises à jour gratuites et à vie !



Des mises à jour gratuites et à vie !

Flat Icons propose des packs d’icônes gratuits et des packs payants. Vous pourrez télécharger 80 icônes gratuitement, pour obtenir un aperçu des icônes proposées. Si vous souhaitez bénéficier de toutes les icônes et surtout des mises à jour gratuites et à vie, il faudra payer 79 dollars. Avec le code PH50, vous bénéficiez d’une remise de 50%, soit un prix final à 39,50 dollars ! Vous obtenez ainsi 18 Go d’icônes personnalisables de haute qualité, les fichiers .AI, et une organisation très simple des différents fichiers.

Toutes les icônes sont disponibles au format : .AI, .EPS, .SVF, .PDF, .PNG. Avec le fichier vectoriel, c’est-à-dire le format .AI vous pouvez modifier les icônes, comme vous le souhaitez ! Par ailleurs, les icônes téléchargées sont compatibles avec le gestionnaire d’icônes IconJar. Cet outil, disponible sur Mac, vous permet de rechercher et stocker facilement vos icônes.

De plus, une fois les différents packs téléchargés, vous pouvez utiliser les icônes où vous le souhaitez, de manière illimité !

Trouvez les icônes de vos rêves !

Parmi les outils permettant de télécharger des icônes ou packs icons, on peut citer Tilda Icons. Ce site gratuit, met à disposition plus de 700 icons répartis en 43 thèmes. Le gros avantage de Tilda, c’est que le téléchargement des icônes est gratuit !! Autre outil intéressant : Gradientify. Un site qui propose un pack de 400 icônes, entièrement personnalisables avec des dégradés de couleurs !