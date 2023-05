Après plusieurs semaines de test, Adobe intègre l’intelligence artificielle à son logiciel le plus emblématique : Photoshop. Une version bêta est disponible au téléchargement dès aujourd’hui. Adobe dévoile Generative Fill ...

Après plusieurs semaines de test, Adobe intègre l’intelligence artificielle à son logiciel le plus emblématique : Photoshop. Une version bêta est disponible au téléchargement dès aujourd’hui.

Adobe dévoile Generative Fill dans Photoshop

Il semblerait que depuis mars 2023, l’éditeur de logiciels graphiques américain ait décidé de démocratiser l’intelligence artificielle générative. Adobe Firefly, la famille de modèles d’IA générative créative d’Adobe, a été lancé il y a six semaines en version bêta avec un accent sur la génération d’images et d’effets de texte. Il offre la possibilité aux créatifs de créer des images à la demande, des typographies personnalisées et des retouches visuels.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Suite au succès rencontré lors de cette phase expérimentale, Adobe a décidé d’ajouter Firefly à son logiciel Photoshop pour en faire profiter ses clients. La nouvelle fonctionnalité phare est Generative Fill. Elle sera disponible aujourd’hui dans l’application bêta de bureau et en tant que module dans l’application bêta Firefly. Une version complète sera disponible “au second semestre 2023” selon un communiqué.

Côté éthique, Adobe n’a pas grand-chose à se reprocher. Generativ Fill prend en charge les informations d’identification de contenu permettant de différencier un contenu créé par humain d’un contenu généré par l’IA. Cette option vise à aider les consommateurs à « prendre des décisions éclairées concernant le contenu numérique ».

Par ailleurs, le modèle Firefly n’est formé que sur le contenu que l’entreprise à le droit d’utiliser, sous licence ouverte et sans restriction de droits d’auteur, pour faciliter une utilisation commerciale. Les créatifs et agences n’auront aucune crainte de répercussions juridiques potentielles.

L’art remis en question avec l’intelligence artificielle

Outre le développement de cette technologie, l’avancée réside aussi dans le fait que l’IA se démocratise de plus en plus. Alors bonne ou mauvaise nouvelle ? Avec le développement des ces outils “text-to-art” tels que DALL-E, Stable Diffusion ou Mid journey, les graphistes pourraient voir leur secteur se bouleverser.

Si l’art est à la portée de tout le monde, il sera difficile de reconnaître la valeur ajoutée des vrais artistes. Bien qu’ils craignent d’être remplacés, les artistes s’accordent presque tous sur le fait que l’intelligence artificielle ne réinventera pas un Van Gogh..