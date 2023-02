Présentation, application, publication sur les réseaux sociaux… Les illustrations jouent un rôle central dans chaque projet. Pour tirer son épingle du jeu, certains professionnels sont à la recherche de créations originales, comme des illustrations en 3D. Des bibliothèques pleines d’images uniques et libres de droit sont disponibles sur le web, à l’image de 3D Bay et de Pixcap. Cette dernière permet de personnaliser tous les contenus gratuitement !

Une ressource utile pour tous vos projets

Pour accéder aux créations de Pixcap, il suffit de se rendre sur le site de l’outil. Toutes les illustrations en 3D sont regroupées par thème. Ces derniers sont assez précis afin que vous puissiez trouver le design qui correspond le mieux à votre recherche. Parmi les packs disponibles, on retrouve :

Shopping ;

Santé ;

Trading ;

Cryptomonnaies ;

Marketing & publicité ;

Sport ;

Paiement ;

Écologie ;

Études ;

Cybersécurité.

Dans la même catégorie Zoom poursuit l’expansion de sa plateforme de travail hybride

D’autres thématiques assez ciblées sont couvertes, comme macOS ou le Bitcoin. Dans le cas où vous chercheriez des illustrations en 3D en rapport avec un événement, Pixcap a aussi cela en stock. Il y en a pour la journée mondiale contre le cancer, la Saint-Valentin ou encore Noël. Pour trouver la création idéale, il faut parcourir les catégories ou utiliser la barre de recherche.

Une fois que vous avez sélectionné un visuel, vient le moment de le personnaliser. Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité en modifiant tout ce qui vous semble nécessaire. Il est possible de changer la couleur de l’arrière-plan, ou tout simplement ne pas en mettre. Chaque élément de l’illustration peut être customisé en quelques clics. À vous également de paramétrer la luminosité et les ombres. D’autres options plus avancées sont proposées pour ajuster la position d’un objet, ajouter des effets, régler la balance des couleurs…

Une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, il suffit de sélectionner le format de votre choix pour exporter la création. Cette dernière est à utiliser dans vos communications sur les réseaux sociaux, sur une de vos landing pages ou pour illustrer un de vos contenus.

La plupart des illustrations affichées au sein de la bibliothèque de Pixcap sont accessibles gratuitement. Toutefois, les packs sur l’écologie, le sport, le paiement et la santé demeurent payants.