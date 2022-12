À première vue, la 3D n’est pas une discipline accessible à tous. Il faut avoir des logiciels puissants, une bonne carte graphique et beaucoup de connaissances. Pour cette raison, certains professionnels n’osent pas s’y aventurer. Fort heureusement, des outils permettant à chacun de s’essayer à la 3D commencent à voir le jour sur le marché, à l’image de Spline ou Womp. L’objectif de ce dernier est de permettre aux débutants en 3D de pouvoir créer des projets qualitatifs et soignés.

Un outil accessible aux débutants

Sur Womp, tout a été simplifié, dont l’interface. L’essentiel des fonctionnalités est affiché, comme les différents objets de la scène, les formes, les matériaux… Tout au long du processus, Womp explique la signification de chaque élément afin d’éviter que l’on se sente perdu.

Dans la même catégorie Zoom poursuit l’expansion de sa plateforme de travail hybride

Il y a, bien entendu, d’autres options indispensables à la 3D, comme la rotation des objets, la luminosité, l’import d’une image de référence et bien d’autres. En somme, on retrouve les fonctionnalités basiques, mais essentielles, que l’on peut utiliser dans les logiciels de 3D poussés.

Toutes les créations sont disponibles dans l’onglet “My Projects”. Elles peuvent ensuite être téléchargées et partagées.

Dans le cas où l’on aurait un doute ou des difficultés pour mener notre projet à bien, Womp dispose d’une partie “Communauté”. Les utilisateurs de l’outil s’entraident et partagent des tutoriels afin d’aider les autres. Cela fonctionne avec un système de canaux créés par thème de discussion : typographie, partage de créations, inspiration… Il en existe aussi pour réaliser des challenges et pour rencontrer d’autres créatifs. Des événements en ligne sont également organisés de manière ponctuelle.

On peut aussi consulter le travail des autres utilisateurs dans l’onglet “Discover”. De la même manière que sur les réseaux sociaux, il permet de découvrir des projets réalisés avec Womp. Il est possible de mettre des commentaires et de liker les publications.

Tout se fait depuis le navigateur, il n’y a donc aucun logiciel à installer. L’avantage, c’est que l’outil est entièrement gratuit.