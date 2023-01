Chaque jour, les internautes sont exposés à d’innombrables contenus sur une multitude de canaux. Pour tirer son épingle du jeu, il est indispensable de s’intéresser à des dispositifs innovants. Afin de donner une touche d’originalité à vos vidéos, il peut être pertinent d’ajouter des avatars en 3D. Cela peut se faire grâce à des outils comme D-ID.

Générer son avatar en quelques instants

Grâce à son intelligence artificielle (IA), D-ID est en mesure de concevoir l’avatar de vos rêves. Le processus est très simple. Sur le site, il suffit de cliquer sur “Create Video”. Deux choix s’offrent alors à vous : le premier est de générer votre propre avatar en fonction de certains critères.

Dans l’onglet “Generate AI Presenter”, il convient de réaliser une description de la représentation virtuelle voulue en anglais. Plus elle est détaillée, plus l’outil sera en mesure de vous proposer l’avatar souhaité. Vous pouvez décrire sa posture, son genre, ses traits physiques, le style artistique (photoréalisme, ambiance cinématique ou autre).

Une fois que vous avez cliqué sur “Generate, D-ID vous propose plusieurs rendus. À vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Si aucun des résultats ne satisfait vos attentes, il est possible de lancer une nouvelle requête.

Dans le cas où vous souhaiteriez un rendu plus réaliste, il est préférable de se rendre dans la section “Choose a presenter”. Comme son nom l’indique, vous y trouverez une liste de plus de vingt speakers à utiliser dans vos vidéos. Il est possible d’ajouter votre avatar avec votre visage, attention toutefois à respecter toutes les conditions décrites par l’outil.

Peu importe l’option choisie, la seconde étape sera la même : l’animation de votre avatar. Dans le menu à droite de l’écran se trouve l’onglet “Script”. Il faut rédiger le texte qui sera prononcé par votre représentation virtuelle. Vous pouvez contrôler la vitesse d’élocution, définir la langue et choisir une des voix parmi celles proposées. Il est même possible d’indiquer le style : triste, enjoué, convaincant… À noter que vous avez aussi l’opportunité de télécharger votre propre voix.

Une fois que toutes les configurations ont été faites, il suffit de cliquer sur “Generate Video”. D-ID vous offre un aperçu du rendu avant de concevoir le contenu. Ce dernier est alors disponible dans votre bibliothèque sur le site web de l’outil. La vidéo peut être téléchargée en MP4 et partagée.

Côté tarif, l’offre d’essai, d’une durée de quatorze jours, inclut divers éléments : la création de vidéos de cinq minutes, la génération de quinze avatars selon vos critères et vingt crédits. La licence supérieure, affichée à 5,99 dollars par mois, comprend la création de vidéos de dix minutes, la génération de 100 avatars selon vos critères et quarante crédits. Pour plus de possibilités, une offre “pro” est proposée.