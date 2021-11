Pour tout projet : construction de ligne éditoriale, site web ou présentation il est important d'avoir des images. Pour cela deux possibilités : improviser un shooting ou prendre des images de stock. La deuxième option est pratique, mais demande de longues heures de recherches pour trouver les images qui font la différence, n'ont pas été vues partout et ne coûte pas trop chères.

Avec 3D Bay, Al Caan et son équipe propose la plus grande ressource d'images 3D gratuites au monde ! Ces images, ou plutôt illustrations sont réparties par catégories et permettent d'illustrer à peu près tout et n'importe quoi allant du magasin de CBD au restaurant en passant par le COVID !

Une ressource utile à garder sous la main

Une recherche sur 3D Bay peut se faire de plusieurs manières :

taper des mots clés dans la barre de recherche

explorer diverses options comme : les collections les tags les images les plus populaires les images les plus téléchargées

explorer les catégories parmi : Business/Finance COVID Design/Development Education Entertainment Food/Restaurant Health/Wellness Innovation/Creation Life Marketing/Communication Media/Social Media Office/Home Office Pets Remote Work Uncategorized Visionary/Futuristic



Pour chaque image on retrouve des tags, une ou plusieurs catégories et surtout une suggestion de photos similaires. Les nombre de vues, de like et de téléchargements sont également disponibles. Les images peuvent être téléchargées en trois formats différents : S/M/L.

Toutes les images peuvent être utilisées gratuitement dans un cadre personnel ou professionnel, sans attribution. De nouvelles images sont ajoutées dans les différentes catégories chaque semaine.