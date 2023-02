Dassault Systèmes a publié, le 2 février, ses résultats pour le quatrième trimestre de 2022 et son bilan pour l’année financière. Alors que l’éditeur de logiciel français spécialisé dans la conception 3D boucle un exercice satisfaisant, son segment dédié à la santé devient son premier secteur d’activité, en termes de croissance.

Dassault Systèmes diversifie ses secteurs d’activité

Au cours des trois derniers mois, Dassault Systèmes affiche un chiffre d’affaires de 1,58 milliard d’euros, en progression de 10 % par rapport à la même période l’année précédente. Les Innovation industrielles ont rapporté 778,9 millions d’euros, une hausse de 11 %, tandis que la division Sciences de la vie a engendré 302,5 millions d’euros. Il s’agit d’une augmentation de 12 % en comparaison du dernier trimestre de 2021. Sur l’année complète, le groupe présente 5,67 milliards d’euros de recettes, soit 9 % de plus qu’en 2021.

Dans une interview aux Échos, Bernard Charlès, président-directeur de Dassault Systèmes, a expliqué que « notre activité globale a été tirée par la santé, mais aussi par le cloud ». Il précise qu’« alors qu’en début d’année 2022, au sortir de la pandémie et en pleine crise énergétique, on tablait seulement sur une croissance entre 3 % et 5 %, nous l'avons revue à la hausse tout au long de l’année ». En 2022, le département Sciences de la vie a dépassé la barre du milliard de chiffre d'affaires qui s’élève à 1,13 milliard d’euros.

Les jumeaux numériques au service de la santé

L’arrivée du secteur de santé comme premier secteur d’activité en termes de croissance est révélatrice des besoins rencontrés par les entreprises faisant affaire avec Dassault Systèmes. Depuis bientôt dix ans, avec le rachat de Accelrys en 2014 pour 750 millions de dollars, puis Medidata en 2019, le géant de la modélisation 3D se diversifie pour toucher les acteurs de la santé.

Dans le communiqué (PDF) de l’entreprise, Bernard Charlès évoque « l’accélération de l’adoption des jumeaux virtuels », ces répliques numériques d’objets, de processus ou de systèmes. Pour le futur, Dassault Systèmes travaille sur son projet Living Heart dont l’objectif est de créer une copie virtuelle du cœur humain, au travers de sa plateforme collaborative 3DExperience. Le patron du groupe a également glissé au média économique français qu’ils se penchaient sur des jumeaux numériques « du cerveau, du système cardiovasculaire et aussi des cellules humaines, pour simuler comment se propage une cellule cancéreuse ».