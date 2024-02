Le secteur de la santé a subi une profonde transformation depuis le crise du Covid-19. De nouveaux acteurs ont fait leur entrée sur le marché et les usages des consommateurs ont évolué. De nombreux géants de la tech et diverses start-up se sont emparés de cette industrie en plein essor. Et le digital joue un rôle de premier plan dans cette transformation. Pour comprendre comment faire face à ces défis et se former aux à la révolution digitale, l’EFAP vous propose de découvrir le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business Health lors d’un webinar qui sera organisé le 12 mars 2024 à 18h30.

La révolution digitale de l’industrie de la santé

Tout l’écosystème de la santé est bouleversé. En effet, le patient prend une place de plus en plus importante. Il n’a plus les mêmes attentes et les acteurs traditionnels qui ne sont pas capables d’y répondre risquent de voir leur activité en pâtir. Sur le plan national comme au niveau mondial, les grandes institutions mettent également en place des stratégies de transformation des systèmes de santé. La France dispose par exemple depuis quelques années du Health Data Hub, une plateforme pour gérer les données de santé. De plus l’Intelligence Artificielle vient, s’il en était encore besoin, bouleverser l’ensemble des acteurs !

En participant à ce webinar, vous comprendrez comment le web, les réseaux sociaux, l’usage du mobile, l’internet des objets (IoT) et maintenant l’intelligence artificielle révolutionnent la santé. Vous découvrirez cette formation de l’EFAP. Un MBA Spécialisé qui permet d’appréhender sereinement les évolutions et les nouveaux usages dans le secteur de la santé.

Que vous soyez en activité, en reconversion professionnelle, porteur d’un projet entrepreneurial ou étudiant, cette formation va vous intéresser.

Un MBA Spécialisé pour devenir un expert du marketing digital et de la transformation digitale

Dans l’industrie de la santé comme dans les autres, le « digital » n’est plus une simple compétence complémentaire en 2024. La maîtrise des nouvelles technologies est la clé de voûte de la réussite de votre carrière. La formation développée par l’EFAP permet justement de se perfectionner sur ce sujet et de booster son employabilité en marketing digital dans le domaine de la santé. De quoi faire, entre autres, la différence lors d’un entretien d’embauche.

Bref, si vous cherchez une formation pour progresser sur le numérique dans le domaine de la santé, ce webinar devrait vous intéresser. Le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business Health repose sur un partenariat exclusif avec le HUB Institute (le think tank de référence en digital) et le Club Digital Santé, des enseignants également experts opérationnels reconnus, un board pédagogique exceptionnel et sur les principales associations professionnelles du secteur de la santé.

La conférence sera animée par :

Vincent Montet, Fondateur-Directeur du MBA DMB et Vice-Président de l’ACSEL, l’association de l’économie numérique

Lionel Reichardt, Fondateur de 7C’s HEALTH by PHARMAGEEK

Et deux anciens étudiants, diplômés du MBADMB qui travaillent dans le secteur de la santé :

Christel Erales, Business Analyst – Développement Clinique digital chez Sanofi

Chanfi Maoulida, CDO au sein du Service de Santé des Armées.

N’oubliez pas de vous inscrire !

