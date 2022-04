Pour donner du relief à un site ou un projet, nombreuses sont les entreprises qui utilisent des vidéos ou images en 3D. Cela nécessite de maîtriser les fonctionnalités de logiciels parfois complexes à prendre en main. Depuis plusieurs années, de nouveaux outils voient le jour pour rendre l’usage de la 3D plus simple et commune. C’est notamment le cas de Spline, qui permet de créer des éléments divers et variés en 3D de façon collaborative.

Créer facilement des illustrations en 3D

Spline est une application gratuite, accessible sur Windows, Linux et Mac. Elle est aussi disponible depuis le web. Pour commencer à l’utiliser, il convient de créer un nouveau fichier. L’éditeur de Spline apparaît ensuite, avec une palette d’outils très complète. L’un d’entre eux offre la possibilité de concevoir simplement des formes géométriques en 3D et en 2D. On retrouve notamment un carré, un cercle, un triangle, un cube, un cône, une pyramide, un polygone, une étoile… Autant d’éléments essentiels pour créer des designs uniques.

À noter qu’il est également possible de réaliser des dessins vectoriels point par point à l’aide de l’outil plume. Il s’agit de contenus faits de traits créés depuis des courbes mathématiques. Cela permet de zoomer à l’infini sans avoir de pixels visibles qui entachent le résultat visuel.

Une fois la composition réalisée, beaucoup d’éléments sont encore à ajouter, comme la lumière. Depuis l’interface de Spline, l’utilisateur peut aisément gérer la source de lumière, gérer son intensité et modifier sa position et celles des ombres. Depuis la roue chromatique, il définit ensuite la couleur de chaque objet, auxquels il a la possibilité d’ajouter des textures. Dans le cas où l’on en aurait déjà dans ses fichiers, il est possible d’en importer directement depuis l’outil.

Pour enrichir ses designs, il peut être judicieux de mettre du texte. Là encore, l’outil intelligent de Spline permet d’en ajouter sur n’importe quel élément tout en suivant son orientation dans l’espace. Les objets d’une même composition peuvent être en 2D et en 3D grâce à la fonctionnalité de fusion de calques proposée. Toutefois, les calques en question peuvent être séparés si nécessaire grâce à un simple clic droit.

Dans le cadre d’un projet ou de la conception d’une animation, les collaborateurs peuvent travailler ensemble sur la modélisation du design. Chaque création peut être classée dans un dossier, accessible par toute l’équipe. De cette façon, il est possible d’avancer plus rapidement et facilement que si l’on était seul. Pour les exporter, plusieurs options sont possibles. La première est sous forme d’URL publique, disponible depuis un navigateur web. Sont également proposés les formats .JPG, .PNG, JavaScript, HTML et CSS.