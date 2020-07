Pour trouver un job de nos jours, il existe plusieurs options : consulter les sites d’offres d’emploi au quotidien, se faire remarquer et débaucher sur LinkedIn, réaliser des candidatures spontanées dans des entreprises que l’on adore. Des techniques différentes, qui amènent le même problème. Il est en amont d’une embauche, difficile d’obtenir des informations concrètes sur la vie de bureau au quotidien, l’ambiance de travail et la culture de l’entreprise.

Et pourtant, même si sur le papier, l’emploi semble idéal, il est essentiel que le futur salarié se sente bien dans son entreprise pour être productif et heureux. Évidemment, il semble logique qu’avant de postuler, vous vous renseigniez par vous-même sur l’entreprise en consultant : ses réseaux sociaux, son site, les articles de presse parlant de cette dernière, etc. Pour vous aider dans la sélection de votre future entreprise et être certains que cette dernière coche toutes les cases de votre liste, découvrez nos conseils.

1- Poser les bonnes questions en entretien

CV envoyé, retour positif de l’entreprise, c’est parti pour une série d’entretiens ! Alors que ces derniers vont pour la plupart être axés sur vous, vos anciennes expériences, votre personnalité, mais aussi la compréhension du job, c’est le moment idéal pour en savoir plus sur l’entreprise, en interne.

En ayant face à vous, durant les entretiens des personnes occupant des postes différents et au moment de la fameuse question “avez-vous des questions”, c’est le moment parfait pour vous intéresser sur le quotidien en interne. Pour cela, il est possible de demander aux personnes face à vous, comment se passe les collaborations entre différentes équipes, quels sont les rituels de l’entreprise pour renforcer les liens entre les collaborateurs, les actions mise en place par l’entreprise au niveau de l’engagement (sociétal, environnemental…) ou encore obtenir plus d’informations sur le management de telle ou telle personne, avec qui vous pourriez être amené à travailler.

2- Entrer en contact avec des personnes de l’entreprise

Grâce à LinkedIn notamment, il est facilement possible de voir toutes les personnes travaillant dans l’entreprise et celles y ayant travaillé. Grâce à votre réseau, vous connaissez peut-être quelqu’un pouvant vous introduire à une personne en particulier, afin d’échanger sur son expérience au sein de la dite entreprise. Ces entretiens seront moins formels et permettent de poser toutes les questions qui vous passent par la tête et même celles que vous ne pouvez pas poser lors d’entretiens plus classiques. L’idée étant d’obtenir des retours transparents de la part de collaborateurs ou anciens collaborateurs.

Les retours obtenus doivent être modérés, car en fonction des expériences de chacun il peut y avoir plus de négatifs, que de positifs.

3- Les sites d’avis collaborateurs

Enfin autre option à votre disposition, profitez de la mine d’informations qu’est Internet. De nombreux sites permettent de récolter de manière anonyme des avis sur des entreprises, afin de mettre en avant la marque employeur, à l’instar de gowork par exemple. Il suffit alors de rechercher le nom de l’employeur, la ville et de découvrir les avis de collaborateurs. Des informations sur les salaires, le quotidien, les valeurs de l’entreprise sont donnés. Des plateformes utiles, qui permettent de noter les employeurs et qui vous aident dans votre prise de décision.