Après l’avoir testé au mois de mai 2020, Instagram a annoncé mettre sa fonctionnalité “épingler un commentaire” à disposition de tous. En permettant à tout utilisateur d’épingler trois commentaires sur un message en haut du fil de commentaires, le réseau social de partages de photos entend donner la possibilité de mieux contrôler le ton des publications. Désormais, en balayant vers la gauche sur un commentaire, un onglet “punaise” devrait apparaître et permettre de mettre en avant certains commentaires plus positifs.

Today we’re rolling out pinned comments everywhere. 📌

That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh

— Instagram (@instagram) July 7, 2020