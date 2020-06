Les promesses de Google Assistant sont nombreuses et variées : lire et traduire des sites, effectuer des traductions en temps réel, adoucir votre réveil ou encore faire suivre la musique au travers des pièces d’une maison, lorsque vous vous déplacez. Prochainement, des améliorations vont être apportées à Google Assistant.

D’ici la fin de l’été, les appareils dotés de Google Assistant pourront accéder aux articles web au format AMP. Dans le même temps, comme le rapporte The Verge, les interactions avec l’assistant deviendront plus rapides, fluides et précises.

Des nouvelles fonctionnalités pour Google Assistant dès la semaine prochaine

Tous les appareils compatibles avec Google Assistant seront dotés, dès la semaine prochaine, de nouveautés ajoutées jusque-là à de nombreux appareils. Sont ainsi concernées la correspondance vocale, la sélection des haut-parleurs par défaut et la possibilité de régler la sensibilité des mots clés. Pour Google, cette nouvelle mise à jour a lieu dans l’objectif de « proposer les fonctionnalités de l’Assistant Google à tout le monde dans le monde entier ».

Parmi les nouvelles fonctionnalités, la reconnaissance de voix pourra être fort intéressante. En effet, « Voice Match » pourra permettre de reconnaître jusqu’à 6 voix différentes et c’est là une fonctionnalité qui pourrait s’avérer bien utile. Par exemple, si vous demandez à l’assistant un rapport sur l’état du trafic de votre trajet pour vous rendre au travail, il sera alors en mesure de reconnaître votre voix et ainsi de vous donner les informations concernant votre trajet.

L’accès aux articles web AMP prévu pour la fin de l’été

Les Accelerated Mobile Pages (AMP) existent depuis 2015 et permettent aux internautes d’accéder à une expérience de lecture améliorée sur mobile. Ce format proposé, entre autres par Google, pour la lecture instantanée d’articles et de contenus web va être intégré aux écrans intelligents de Google. Cette nouveauté va permettre de rendre les interactions plus rapides, plus fluides et plus précises. Dans l’ensemble, les recherches effectuées pourront aussi obtenir des résultats plus précis.

Dans ses nouveautés, Google a également pensé aux développeurs. Grâce au Actions Builder, un outil de développement basé sur le web, ils pourront notamment « créer, déboguer, tester, publier et analyser » une action depuis un seul et même endroit.