Les utilisateurs de Meet n’auront bientôt plus à passer par l’application dédiée pour rejoindre ou créer des réunions en visioconférence. En effet, Google a décidé de simplifier l’accès sur mobile à son service, annonce le géant du web ce mercredi 17 juin 2020. Pour cela, la firme de Mountain View a choisi d’intégrer Meet à l’application Gmail, tant sur la version iOS que sur la version Android.

Google rend Meet plus facilement accessible

Désormais, lorsque vous recevrez une invitation vers une réunion en visioconférence Meet, vous n’aurez qu’à cliquer sur le lien dans votre boite de réception depuis l’application Gmail sur iOS ou Android pour y accéder et ce, même si vous ne possédez pas l’application dédiée du service sur votre téléphone.

Aussi, dans les semaines à venir, Google va déployer progressivement une mise à jour qui intègre un nouvel onglet “Meet” à l’application Gmail. Cet onglet situé en bas de l’écran vous affichera toutes vos réunions programmées et vous permettra de démarrer une réunion ou d’en rejoindre une qui a déjà été créée en un simple clic. À noter que si vous n’utilisez pas Meet, vous pourrez désactiver cet onglet.

Google surfe sur le succès des appels vidéos

Avec le confinement dû à la pandémie mondiale de Covid-19, les divers services de visioconférence ont connu un véritable essor. Meet n’a évidemment pas échappé à la règle et a gagné près de 3 millions d’utilisateurs par jour en cette période de crise sanitaire. Alors, pour surfer sur cette vague de succès, Google a décidé d’améliorer considérablement son service afin de concurrencer Zoom.

Parmi les dernières mises à jour notables qui ont pour vocation de sublimer l’expérience sur Meet, on note par exemple l’arrivée d’une fonctionnalité de réduction de bruit en direct. L’intégration de Google Meet à l’application Gmail sur iOS et Android n’est finalement que la poursuite des efforts de la firme de Mountain View pour rendre son service plus facile d’utilisation et ainsi concurrencer directement les autres géants du domaine, au moment où les appels vidéo sont entrés dans les habitudes de millions de personnes à travers le monde, tant dans le milieu professionnel que dans la vie personnelle.