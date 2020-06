En avril dernier on découvrait les futures mises à jour que Google allait mettre en place pour Meet. L’une des grandes améliorations présentées était la réduction de bruit intelligente en direct. C’est maintenant chose faite, les utilisateurs de G Suite pourront très prochainement supprimer les bruits parasites en arrière plan. En revanche, la fonctionnalité sera pour le moment uniquement disponible sur la version web. Une version iOS et Android arrivera très prochainement selon Google.

Le confinement a obligé les employés à utiliser le télétravail. Pour rester en contact, il était nécessaire d’utiliser un logiciel de conférence. L’un des leaders du marché est Zoom, mais Google a crée il y 3 ans son propre service de vidéo-conférence. Pour devenir le service le plus utilisé, Google Meet met le paquet en matière d’avancée technologique. On retrouve notamment la fameuse fonction d’annulation de bruit. Dans une vidéo du site Venture Beat, on découvre un test en direct qui montre réellement le potentiel. Utilisant de l’intelligence artificielle, le programme est capable en temps réel de supprimer les bruits parasites en arrière plan.

Évidemment, Google Meet n’est pas le premier à faire ça, même si le résultat est probablement le plus réussi. On retrouve notamment le logiciel Krisp Rooms, qui a l’avantage de s’adapter à n’importe quel logiciel de conférence.

La fonction n’a pas encore été lancée pour tout le monde et devrait arriver vers la fin du mois. Mais certains peuvent déjà avoir la fonction active. À noter que Google activera automatiquement la réduction de bruit dans Meet. Il faudra donc aller dans les paramètres de la conférence pour désactiver la fonction si vous ne la souhaitez pas. Pour être éligible il est nécessaire d’avoir un compte G Suite Entreprise ou G Suite Entreprise pour l’éducation. La réduction de bruit devrait grandement améliorer les conférences à l’avenir, facilitant encore un peu plus le télétravail.