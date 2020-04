Google semble profiter du confinement lié à la pandémie de Covid-19 pour déployer une nouvelle version de Meet. Il semblerait pourtant qu’elle n’en soit pas à sa version finale, cette dernière pourrait faire de l’ombre à Meet. Celui-ci ne devrait pas voir cela d’un très bon oeil.

Google Meet désormais accessible depuis Gmail pour les professionnels et scolaires

Reuters l’annonce, dans les prochaines semaines, Meet subira d’importantes modifications et pourrait de cette façon devenir une alternative plus sécurisée que Zoom. Google a prévu un maximum de 16 participants pour la nouvelle version de Meet tendis que Zoom en a 25.

La qualité vidéo de Meet devrait être revue à la hausse selon Reuters, tout comme la qualité audio devrait, dans les prochaines semaines, exclure les bruits de fond lors d’un appel. Aujourd’hui, cela fait désormais trois ans que Google a lancé Meet. Cette mise à jour, malgré le contexte particulier, est une bonne chose pour renouveler les possibilités proposées par le service.

Zoom a-t-il du souci à se faire ?

L’application de visioconférences Zoom a eu bien des ennuis ces dernières semaines. Épinglée à plusieurs reprises, Zoom a vu sa sécurité et la confidentialité des données de ses utilisateurs remises en question. Cependant, l’entreprise a été réactive, dans un premier temps mettant un terme à une transmission de données sensibles, puis prenant des mesures pour s’améliorer. Zoom a notamment fait appel à l’ancien chef de la sécurité de Facebook pour l’aider et la conseiller et s’est aussi donné 90 jours pour résoudre le maximum de ses problèmes.

Sa croissance a été rapide d’un coup et son système n’était pas pensé pour cela. Aujourd’hui, Meet de Google pourrait lui faire de l’ombre en proposant un service prêt à être utilisé par un important nombre de personnes. D’autant plus que l’intégration du service à Gmail pour les professionnels et les scolaires devrait être à son avantage.

Zoom devra donc séduire avec ses améliorations, face à une concurrence de plus en plus importante.