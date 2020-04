Zoom est confronté à plusieurs problèmes de sécurité, provoquant plusieurs interdictions de la part d’entreprises et d’organisations notamment de certaines écoles américaine. C’est pour gérer cette crise, accentuée par le développement fulgurant de son service en raison du télétravail demandé par des milliers d’entreprises, que l’entreprise a fait appel aux conseils d’Alex Stamos, l’ancien chef de la sécurité de Facebook.

Le 8 avril, Alex Stamos a pris la parole dans un article publié sur Medium. Dans celui-ci, il avoue avoir été contacté par le patron de Zoom, Eric Yuan, après une série de tweets sur la société. Dans ses messages, Stamos indiquait que Zoom allait avoir du pain sur la planche pour être plus transparent et améliorer sa sécurité.

Zoom is going to need to demonstrate more transparency, including putting a security face to all of these responses. A documented 30 day security plan that includes a feature freeze, several professional pen-tests and rolling out coordinated disclosure policies would be smart.

— Alex Stamos (@alexstamos) April 1, 2020