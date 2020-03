Action, réaction. Zoom a été particulièrement efficace dans cette affaire de données transférées à Facebook. Il faut dire que ce n’est clairement pas le moment pour l’application de perdre de clients et de se faire une mauvaise image. C’est officiel : Zoom vient de publier une mise à jour de la version iOS de son application qui ne transmet plus de données à Facebook.

Plus de traquenard sur la version iOS de Zoom

Il y a quelques jours, Vice nous apprenait que l’application de visioconférence Zoom transmettait certaines de nos données à Facebook. En effet, si vous utilisiez la version iOS de l’application, il se peut que vos données de localisation aient été transférées à Facebook. D’autres données transmises depuis votre application ont probablement été utilisées à des fins publicitaires par le géant des réseaux sociaux.

Aujourd’hui, Zoom a annoncé avoir mis à jour son application. Une décision rapide et nécessaire à un moment où le télétravail explose. De plus en plus de travailleurs se servent de ces applications de visioconférences pour continuer d’avancer sur leurs projets à distance. Zoom tire son épingle du jeu et commence même à inquiéter l’application Teams de Microsoft, avec ses 13 millions d’utilisateurs actifs par mois. Un porte-parole de la société a déclaré ceci :

“Zoom prend la vie privée de ses utilisateurs extrêmement au sérieux. Nous avons initialement mis en place la fonction “Login with Facebook” en utilisant le SDK de Facebook afin de fournir à nos utilisateurs un moyen rapide d’accéder à notre plateforme. Cependant, nous avons récemment été informés que ce SDK collectait des données inutiles sur les appareils. Nous l’avons donc supprimé”.

S’agit-il d’un simple oubli ?

Une belle preuve de réactivité. Pourtant ce n’est pas la première fois que Zoom est épinglée pour des problèmes de confidentialité. On se souvient qu’en juillet 2019, une faille repérée par des chercheurs en cybersécurité laissait l’application allumer la webcam d’un Mac sans aucune autorisation de la part de son propriétaire.

Les utilisateurs de la version iOS de Zoom peuvent donc dès à présent mettre leur application à jour. Zoom a ajouté que : “nous les encourageons à le faire. Nous nous excusons sincèrement pour cet oubli et restons fermement attachés à la protection des données de nos utilisateurs”.