Alors que Microsoft Teams est en pleine forme : + 12 millions d’abonnés la semaine dernière pour atteindre les 44 millions d’utilisateurs actifs par mois, l’application Zoom Video Communications gagne également du terrain. Une menace sérieuse pour Teams d’après Microsoft.

Zoom prend une place de plus importante

Avec la crise sanitaire que nous traversons actuellement, plus d’un milliard de personnes sont confinées à travers le monde. Le télétravail s’apprête à devenir la norme pour les prochains mois et vous allez probablement enchaîner les visioconférences. Pour cela, il faut vous un bon outil. Il existe plusieurs solutions collaboratives pour vous permettre de communiquer avec vos clients ou vos collègues : Slack, Jamespot, Teams, et depuis peu, Zoom prend une place de plus en plus importante.

Zoom est une application collaborative qui émerge depuis le début de la crise du Covid-19. Certains analystes estiment qu’elle compte déjà près de 13 millions d’utilisateurs actifs tous les mois. En général, les utilisateurs de Zoom combinent plusieurs outils, notamment Slack et la G suite de Google. Une menace directe pour Teams qui se rend bien compte de la montée en puissance de Zoom.