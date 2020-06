Depuis quelques semaines, Facebook expérimente l’ajout de l’identification faciale pour accéder à Facebook Messenger. Une nouvelle fonctionnalité pour plus de sécurité au sein de l’écosystème de Facebook.

De premiers tests sont en cours. Si aujourd’hui il vous suffit d’ouvrir votre application Messenger pour lire et répondre à vos messages, demain cela pourrait être légèrement plus sécurisé. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle, au contraire. Cela fait partie de la grande stratégie de Facebook pour que ses utilisateurs puissent mieux maîtriser leur vie privée. Le réseau social précise que d’autres méthodes de “déblocage” ont été imaginées pour que l’identification faciale ne soit pas le seul moyen de se connecter sur Messenger.

Selon Facebook, cette nouvelle fonctionnalité sur Messenger doit permettre aux utilisateurs de la messagerie privée de “mieux protéger leurs messages des regards indiscrets”. Lorsqu’elle sera activée à grande échelle, les utilisateurs devront s’authentifier à l’aide de leur visage, comme avec Face ID pour débloquer un iPhone. Si l’identification faciale ne fonctionne pas, ils pourront quand même entrer un code pour accéder à leur compte Messenger. Cette reconnaissance faciale aura lieu à chaque ouverture de l’application, même si le smartphone de l’utilisateur est déjà déverrouillé.

Le réseau social précise que ses utilisateurs pourront également définir une période de temps après avoir quitté l’application pendant laquelle ils devront toujours se ré-authentifier. Facebook teste actuellement cette nouvelle fonctionnalité auprès d’un petit pourcentage d’utilisateurs de Messenger sur iOS. Notons que l’identification faciale pourrait aussi être disponible très prochainement sur Android. Un porte-parole de Facebook précise que :

“Nous voulons donner aux gens plus de choix et de contrôle pour protéger leurs messages privés, et récemment, nous avons commencé à tester une fonctionnalité qui vous permet de déverrouiller Messenger en utilisant votre visage, grâce à la reconnaissance faciale. C’est une couche supplémentaire de confidentialité pour empêcher quelqu’un d’autre d’accéder à vos messages”.