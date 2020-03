Il y a deux ans, Facebook dévoilait ses mesures pour lutter contre la désinformation, notamment en période d’élection. L’an passé, à plusieurs reprises, le réseau social a supprimé de nombreux comptes, en Indonésie, mais aussi au Nigéria ou en Egypte. Aujourd’hui, l’entreprise de Mark Zuckerberg annonce avoir mis la main sur deux réseaux de faux comptes, qu’elle a évidemment supprimé.

Facebook publie son premier rapport mensuel

C’est via son rapport mensuel de février que Facebook nous dévoile qu’il a supprimé deux réseaux de faux comptes pour comportements inauthentiques. En effet, il est reproché aux deux réseaux d’avoir violé les politiques de la plateforme en matière ‘d’ingérence étrangère’.

Selon le rapport, les faux comptes ont contribué à la publication de contenus de chaque côté d’une zone divisée par une ligne diplomatique. En effet, le Moyen-Orient est divisé depuis 2017, opposant les Emirats arabes unis, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn et l’Egypte au Qatar. Ils reprochent principalement à ce dernier de soutenir le terrorisme, ce que le Qatar nie. Les publications auraient été des critiques à l’égard du Qatar et globalement des commentaires positifs concernant les Emirats arabes unis.

Pour paraître plus vrais, les faux comptes se sont fait passer pour des journalistes et des militants locaux. Cela leur a permis de générer du trafic vers différents sites web.

Les entreprises à la tête des réseaux bannies

Si Facebook a pu identifier que les publications des comptes étaient liées à l’activité de New Waves et Flexell, deux entreprises égyptiennes, il a également pu déterminer qu’au total les faux comptes avaient dépensés pas moins de 48 500 dollars en publicités pour avoir de la visibilité sur leurs contenus. Cela leur a notamment permis d’atteindre les 6 millions de followers sur Facebook et Instagram.

Aujourd’hui, Facebook dit avoir interdit aux deux entreprises l’accès à sa plateforme. Au passage, il indique avoir supprimé 467 comptes Facebook et 1 245 comptes Instagram durant tout le mois de février.