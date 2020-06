Durant les cinq prochaines années, Tencent investira massivement dans les technologies d’avenir. En effet, le géant chinois a annoncé que 500 milliards de yuans, soit environ 70 milliards de dollars, allaient être consacrés notamment à l’intelligence artificielle, au cloud, à la blockchain, à la 5G ou encore à la cybersécurité. Un plan d’investissement massif annoncé peu de temps après que Pékin ait appelé ses géants à investir dans de nouvelles infrastructures technologiques.

Tencent annonce un plan d’investissement massif

C’est le 26 mai 2020 que Tencent Holdings a annoncé ce plan d’investissement gargantuesque à 500 milliards de yuans (plus de 70 milliards de dollars) visant des secteurs technologiques prometteurs. Reuters révèle notamment que le cloud, l’intelligence artificielle, la cybersécurité seront visés. Une information complétée par Dowson Tong, premier vice-président exécutif de Tencent, qui a déclaré lors d’une interview accordée au quotidien Guangming Daily que la blockchain, les serveurs, les grands data centers, les supercalculateurs, les systèmes d’exploitation pour les objets connectés, les réseaux 5G et l’informatique quantique étaient aussi concernés.

Pour l’heure, le géant chinois n’a pas révélé dans quelles proportions chacun de ces secteurs bénéficierait de l’investissement annoncé. L’entreprise a conclu en expliquant qu’en raison du Covid-19, ses offres de cloud computing avaient enregistré un certain ralentissement. Malgré cela, elle prédit une forte croissance sur le plus long terme. Une zone de flou qui n’a pour autant pas empêché les actions de l’entreprise de grimper de 2,5% suite à cette annonce.

Tencent, géant chinois touche-à-tout

Fondée en 1998 à Shenzhen, Tencent est majoritairement connu pour son application de messagerie WeChat qui est un véritable succès avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs quotidiennement. L’entreprise est également ancrée dans le secteur du jeu vidéo puisqu’elle détient des titres phares tels que Fortnite, PUBG ou encore Call of Duty Mobile ; secteur qui a d’ailleurs largement contribué aux 3,7 milliards de dollars de profit réalisés en 2018 par l’entreprise. Pour aller encore plus loin dans le domaine, Tencent s’est d’ailleurs associé à Huawei pour développer une plateforme de cloud gaming.

En 2018, Tencent Holdings s’est également attaquée au marché de la musique en occident. Marché qui enregistre d’excellents résultats et que Tencent continue encore de développer puisqu’elle a récemment acheté 10% d’Universal Music Group à Vivendi. Le géant chinois est également investi dans le cloud et détenait 18% du marché chinois dans le secteur au quatrième trimestre 2019. Enfin, Tencent est aussi l’un des plus gros fonds d’investissement d’Asie puisque la firme a investi dans plus de 700 entreprises au cours de ces dix dernières années. Parmi elles, une centaine sont valorisées à plus de 1 milliard de dollars.