Le magazine spécialisé LSA a dévoilé le 28 mai 2020 que les enseignes du groupe Casino allaient peu à peu être référencées dans l’application Deliveroo. Les utilisateurs pourront ainsi se faire livrer divers produits en une trentaine de minutes. Le groupe souhaite intégrer 1500 magasins, à horizon 2021.

La période de confinement avait déjà fait briller les liens entre numérique et commerce alimentaire. Si le canal drive avait bondi de 150%, la partie ecommerce, elle, avait presque doublé avec une croissance de +99%. Résiliente et sachant trouver midi à sa porte, l’enseigne Carrefour avait rapidement conclu un partenariat avec Uber Eats y ajouter ses points de vente de proximité.

Désormais, sur l’application concurrente, les français retrouveront des produits des enseignes Franprix, Monoprix, Géant, Casino Supermarchés, Casino Proximités, et monop’. Comme le rappelle LSA, quelques Franprix dans certaines agglomérations étaient déjà dans l’application depuis fin 2019, puis des monop’ à partir d’avril 2020. Le tout, pour un total de 110 magasins, encore bien loin des 1500 souhaités. Cependant, le groupe a annoncé le référencement de 300 adresses avant l’été.

La bataille du dernier kilomètre, ou de la livraison rapide a toujours été une cause perdue pour la distribution. Pour une raison évidente de coût. Essence, salaires, équipements … tant de charges qui vont se transformer en un simple pourcentage sur la commande : de 20% à 25% du montant hors taxes. Un montant certainement trop élevé qui a dû être négocié entre le groupe Casino et Deliveroo, ou qui sera répercuté lors de la commande. Un mal bien discret lorsqu’on n’a plus à gérer de salariés et de livraisons. De son côté, Deliveroo continue de tisser des liens avec le retail. L’application bénéficie d’un soutien de taille au Royaume-Uni. Amazon y a injecté 515 millions d’euros.

Il aura fallu du temps pour que les enseignes d’alimentaire ou de proximité viennent s’emparer des applications de livraison. L’explosion des commandes durant le confinement a certainement démontré l’intérêt de répondre à notre fainéantise, ou notre peur de la foule. Au final, Deliveroo ou Uber Eats nous amènent peu à peu vers un modèle à la Grab en Asie du Sud-Est. Depuis bien longtemps, on peut commander n’importe quel produit de supérette et être livré rapidement.