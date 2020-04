Uber Eats est un service qui ne s’arrête pas, même en temps de confinement. À compter du 6 avril, les livreurs pourront être amenés à livrer les courses hebdomadaires de clients. Il faut dire que les livraisons de courses et le système de Drive font fureur en ce moment. Comme le rapportent les Échos, l’objectif est d’accélérer les livraisons de produits de première nécessité. Un service similaire est déjà proposé au Japon, avec des supérettes, hors confinement.

Une commande via l’application Uber Eats

Carrefour aura le même profil qu’un restaurant présent sur l’application Uber Eats à partir de lundi 6 avril. Il sera possible de commander des produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité, à l’exception de produits lourds. La volonté de Carrefour et d’Uber Eats est “d’allier leurs forces pour aider les Français à s’approvisionner en produits du quotidien”.

Pour les non-adeptes de l’application, le journal Les Échos précise aussi qu’il sera possible de passer commande par téléphone. Tandis que le délai de livraison des courses devrait être environ d’une trentaine de minutes, notez que les frais de livraison, normalement de 3,50€, seront à la charge de la plateforme de livraison.

Un service exclusivement parisien au lancement

Carrefour et Uber Eats l’affirment : toutes les mesures d’hygiène seront prises et respectées pour assurer ces livraisons sans prendre de risques. Lundi, au moment du lancement, seule une quinzaine de magasins de la région parisienne seront de la partie. Mais la volonté des deux entreprises est bel et bien de déployer ce service à l’échelle nationale très rapidement : “Ce rapprochement s’inscrit également sur le long terme avec l’ambition de l’étendre à d’autres zones géographiques communes”.

Pour Uber Eats, ce partenariat pourrait être le premier d’une longue liste. La société américaine espère en effet pouvoir proposer des services similaires en Espagne ou encore en Italie. Une chose est sûre : pendant le confinement, ce service est une excellente alternative aux drives et courses en magasin.