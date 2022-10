Deliveroo a ouvert le premier établissement d’une enseigne qui reprend le nom d'une offre B2B qu'elle développe avec d'autres enseignes dans le monde : Deliveroo HOP. Situé dans le centre de Londres, il s’agit ni plus ni moins d’un dark store, mais avec un espace permettant d’accueillir des clients.

Les dark stores fonctionnent dans l’ombre, comme les dark kitchens, ces cuisines inaccessibles aux consommateurs, où les plats sont destinés à la livraison uniquement. L’essoufflement de la livraison de nourriture sur les services d’Uber Eats, Deliveroo et consorts les a forcés à tisser des partenariats avec des enseignes de grande distribution, comme Casino ou encore Carrefour. Pour d’autres, comme Flink, Cajoo, ou Getir, elles ont fait le choix d’opérer avec leurs propres entrepôts, souvent implantés en centre-ville, eux aussi inaccessibles.

Dans la même catégorie Paris prend ses premières mesures contre les « dark stores » et fait de Flink un exemple

À Paris, pour des raisons de nuisances dues aux allées et venues et d’incompatibilité avec le plan d’urbanisme la Marie a commencé à prendre des mesures et sanctionner certaines plateformes de quick commerce avec des amendes. « Qu’il ait un point de collecte ou non, le “dark store” reste un entrepôt et son installation dans un immeuble d’habitation en devient illégale, » rappelait Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire de Paris.

À Londres, où Deliveroo est entrée en Bourse, c’est une autre paire de manches, tant les anglais de la capitale sont friands de nouvelles expériences de consommation. Et dans le cas où les autorités locales s’attaqueraient aux dark stores, Deliveroo HOP est la parade idéale. En façade, elle accueille des clients, comme tout petit point de vente d’épicerie. Dans l’arrière-boutique, les coursiers peuvent venir récupérer dans les commandes que leurs clients ont passées depuis l’application.

Contrairement aux entrepôts utilisés dans le secteur, ouverts 24/7, Deliveroo HOP privilégie une plage horaire plus commerçante, de 08 h 00 à 23 h 00. Les clients qui s’y rendront ne pourront pas se rendre dans les allées. À la place, ils auront accès à une borne tactile depuis laquelle ils passeront leur commande. Une fois préparée, ils pourront la récupérer à un kiosque, derrière lequel se trouve un employé. Une approche qui va à l’encontre des principes du modèle traditionnel de la distribution alimentaire où l’on flâne entre les rayons et l’on rempli soi-même son panier.

Pour proposer un assortiment digne ce nom, Deliveroo HOP s’est rapproché de l’enseigne britannique Morrisons. Les clients pourront ainsi choisir parmi presque 2 000 références de sa gamme Pret A Manger - que l’on connaît en France - et The Best. Zone d’ombre sur l’expérience offerte aux clients, Deliveroo ne détaille pas le temps d’attente de ses futurs visiteurs pour récupérer leurs courses, ni de quelle manière le paiement de la commande se fera. Sur les photos transmises à la presse, les bornes ne présentant pas de terminal de paiement, il est possible que le règlement se fasse depuis l’application de l’utilisateur.