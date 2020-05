Une équipe de chercheurs du Microsoft Research a récemment présenté le Virtual Robot Overlay for Online Meetings (VROOM). Un système de robots de téléprésence capable de générer un avatar grandeur nature qui combine réalité virtuelle et réalité augmentée. Cette technologie représente peut-être l’avenir du télétravail.

VROOM : l’avatar qui suit vos mouvements

Cette technologie mêlant réalité virtuelle et réalité augmentée doit permettre aux télétravailleurs de se balader dans leur bureau presque comme s’ils y étaient vraiment. La personne travaillant à distance porte un casque HoloLens de réalité virtuelle. Tous ces mouvements permettent d’animer un avatar grandeur nature. De l’autre côté, dans les bureaux, un casque HoloLens de réalité augmentée est nécessaire pour partager un moment virtuel avec le télétravailleur. Démonstration :

Le casque de réalité virtuelle HoloLens est capable de suivre avec précision les mouvements de la tête du travailleur à distance. De son côté, il a une vue à 360 degrés de l’environnement du bureau où l’avatar se trouve. Il peut maîtriser tous les mouvements de son avatar grâce à un robot de téléprésence. L’avatar est animé grâce à l’application Unity.

Le système d’intelligence artificielle ajoute un mouvement des lèvres quand le télétravailleur prend la parole, ainsi que le clignement des yeux pour rendre l’avatar encore plus vivant. VROOM est capable de convertir une image 2D en un avatar 3D, ce qui permet de placer le visage du télétravailleur sur la tête de l’avatar pour coller un peu plus à la “réalité”. L’avatar peut également se déplacer dans les bureaux.

Aura-t-on bientôt tous un avatar ?

Une technologie comme VROOM pourrait être utile dans de nombreux domaines. Le télétravail va changer notre façon de collaborer dans les années à venir et la technologie doit s’y adapter. Les chercheurs pensent que cette technologie pourrait par exemple être utile aux musées, ou aux universités pour permettre aux professeurs de réaliser des conférences à distance.

À l’avenir, VROOM pourrait prendre en charge plusieurs personnes en même temps. Imaginez une entreprise dont tous les travailleurs sont éloignés. Ils pourraient se retrouver virtuellement sous forme d’avatars à un seul et même endroit.

Les avatars sont au cœur de l’innovation des grands groupes. Il y a un an, Facebook présentait l’évolution de Facebook Spaces. En s’appuyant sur les technologies Oculus Rift et Touch, Facebook tente de transposer la vie sociale des internautes dans un autre monde, où ils pourront personnaliser leur avatar et interagir avec leurs amis. Contrairement à leur première version, les avatars de Facebook Spaces sont désormais très réalistes et s’inspirent des traits du visage de leur “propriétaire”.