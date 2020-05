Cela ne vous aura pas échappé, le confinement a fait exploser (par la force des choses) le télétravail en France et partout à travers le monde. Si certaines entreprises étaient déjà familières de ce mode de collaboration, d’autres le découvrent.

On peut imaginer que dans le contexte que nous traversons et pour respecter le plus longtemps possible les mesures de distanciation sociale, le télétravail perdurera. SharePlace, première plateforme de travail collaboratif basée sur l’intelligence artificielle, vient de publier un livre blanc pour sensibiliser les entreprises aux nouveaux modes de travail.

Le télétravail nécessite une certaine éducation

Parce que la collaboration à distance ne s’improvise pas, une direction doit mettre toutes les chances de son côté pour faciliter la mise en place du télétravail. Comme toute nouvelle méthode, la collaboration à distance nécessite une certaine éducation et des outils efficaces pour permettre à l’entreprise de continuer son activité sereinement.

Avec la crise du Covid-19 et les mesures de confinement prises par nos gouvernements, une nouvelle norme s’impose : celle du télétravail. Le livre blanc de SharePlace permet de comprendre pourquoi ce nouveau moyen de collaboration peut devenir une nouvelle norme et comment tout faire pour réussir à impliquer des collaborateurs, malgré des échanges virtuels.

Le pouvoir du collaboratif

Pour SharePlace, le terme “collaboratif” a une importance capitale dans la mise en place d’une organisation à distance. Pratique pour échanger avec un fournisseur ou un client de manière ponctuelle, le mail n’est pas un outil collaboratif. Vous comprendrez dans ce livre blanc qu’il s’agit d’un moyen de communication polluant et chronophage qui peut s’avérer néfaste pour les collaborateurs.

À distance, les équipes ont besoin d’avoir de la visibilité sur la gestion de leurs projets. De prendre de la hauteur. Une véritable plateforme collaborative et transversale peut répondre à ces exigences. Pour y parvenir, il y a néanmoins une règle à respecter : éviter la multiplication des outils.

Une plateforme intelligente peut faire la différence

SharePlace est convaincu que pour optimiser les modes de collaboration, une solution capable de casser les silos internes / externes doit s’imposer. Vous pourrez peut-être un jour vous affranchir totalement des mails. Pour permettre aux collaborateurs d’une entreprise de gagner du temps et donc d’améliorer leur productivité, une plateforme alimentée par une intelligence artificielle peut faire la différence.

L’idée n’est pas de remplacer l’humain, mais plutôt de lui simplifier la tâche. Vous découvrirez dans ce livre blanc que l’intelligence artificielle développée par SharePlace suggère automatiquement des tâches à mener à ses utilisateurs. Un algorithme vous permet par exemple de garder le contrôle sur le cycle de vie d’un document et sur son évolution. Plus intelligent que de se replonger dans une V1, V2, V3…